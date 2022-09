Covid-19. Estados Unidos querem distribuir vacina 24 horas depois de terem autorização para usá-la

O Governo dos Estados Unidos planeia começar a distribuir a nova vacina para a covid-19 imediatamente 24 horas depois das autoridades que regulam os medicamentos autorizarem o seu uso, avança o "Wall Street Journal".

Assim que a Food and Drug Administration, organismo que regula o sector do medicamento naquele país der o OK, o Governo federal começará a distribuição, confirmaram as autoridades de saúde.

De acordo com o "WSJ", as doses já começaram a ser produzidas, por isso estarão prontas na altura em que os ensaios clínicos receberem luz verde e um OK definitivo para o seu uso.

O Governo federal deu conta ainda de que está a criar uma base de dados para atualizar o andamento das vacinações, pois está em cima da mesa a necessidade de se recorrer a duas doses, por isso é preciso controlar quem recebeu o quê e quando.