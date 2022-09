“Sentia que estava crucificada na cama”: a história de uma médica argentina que esteve infetada duas vezes com covid-19

Nos últimos dias de agosto confirmou-se o que há muito se temia: é possível haver reinfeções de covid-19. Depois de uma história de reinfeção em Hong Kong, esta segunda-feira ficou a conhecer-se o relato Raquel Paredes, uma nutricionista argentina que esteve infetada duas vezes num curto espaço de tempo. Tudo começou a 12 de junho, quando sentiu dores de garganta e, por ser profissional de saúde com pelo menos um sintoma, teve de ser examinada. Depois chegou a tosse, o nariz a pingar e os espirros. A “histeria” veio a seguir, com o teste positivo.

“É tudo muito stressante, tiravam sangue, faziam radiografias… Dormi muito mal com os nervos”, contou ao “Clarín” esta segunda-feira. “Quando viram que eu estava bem e que podia sair [do hospital] mandaram-me para um hotel. Estive ali uma semana e continuei com muitas dores de cabeça e sem forças.”

Seguiu-se um isolamento caseiro durante uma semana, até que no início de julho voltou ao trabalho numa clínica de Buenos Aires, a capital da Argentina. Mas o corpo de Raquel continuou a pregar-lhe partidas. Quando percebeu que não podia doar plasma, optou por dar sangue, numa entidade onde lhe disseram que não tinha anticorpos. Ou seja, poderia não estar imune à doença.

No início de agosto, depois de o seu marido estar com sintomas de covid-19, alertou a clínica privada onde trabalhava de que estava próxima de um potencial caso, dando conta de que já havia estado infetada. Disseram-lhe para continuar a trabalhar, que não havia riscos. E ela foi, limitando os seus movimentos e espaço de ação, para não arriscar contaminar alguém, pois não estava certa de que estava imune àquele vírus. “Sentia-me sem forças mas, como tinha dormido mal e tinha sono, pensava que podia ser disso”, continuou a contar ao “Clarín”. E a dor de cabeça. E Raquel também regressou ao local onde havia feito o exame. O dia depois foi pior…

“Sentia como se tivesse sido atropelada por um camião. Passei muito mal. Acordei durante a noite para ir à casa de banho e não podia mexer-me, sentia que estava crucificada na cama, com todas as articulações duras.” À dor de cabeça juntaram-se as mazelas imprevistas espalhadas pelo corpo, as náuseas. A falta de olfato e paladar confirmaram o que estava para aterrar no papel: Raquel estava infetada pela segunda vez. Depois de uma primeira experiência leve, a segunda infecção implicou uma recuperação mais demorada, com o corpo a ser castigado durante mais tempo. Esta argentina precisou, depois de dores no peito, cansaço, dores de cabeça, de várias semanas para recuperar totalmente.

O mistério da imunidade

A Organização Mundial de Saúde abordou o tema já perto do fim de agosto, com o caso concreto do homem, um residente de Hong Kong, que esteve infetado duas vezes. “De vez em quando, recebemos relatos anedóticos de pessoas que fizeram o teste com resultado negativo e depois positivo, mas não ficou claro até agora se isso é um problema com o teste em si ou se houve pessoas que realmente foram infetadas pela segunda vez", explicou a porta-voz da OMS Margaret Harris, que deixou claro que se trata de casos que "representam um número muito, muito baixo". E insistiu: "Estamos perante um caso documentado entre mais de 23 milhões de casos confirmados", sinalizou, dando conta da raridade. Passadas poucas semanas, já são mais os casos de reinfeção, num universo de mais de 29 milhões de casos em todo o mundo.

Paulo Paixão, virologista e professor na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, disse na altura ao Expresso que, se de facto se perceber que a infecção natural não protege totalmente ou evita um segundo contágio pelo vírus — e é “possível que isso aconteça”, tendo em conta dos dados recém-divulgados — a imunidade de grupo “só será alcançada com uma percentagem acima dos valores estimados até aqui” (pelo menos 70%, segundo a maioria dos cientistas).

“Se a vacina ou a infeção natural não nos protegerem de uma reinfeção, provavelmente teremos de atingir valores de imunidade de grupo mais elevados”, admitiu Paulo Paixão, que não descartava este cenário, pois os outros vírus respiratórios também preveem reinfeções. E adicionou: “Se houver, de facto, reinfeção, como se suspeita que haja, e se as infeções ligeiras ou assintomáticas estiverem associadas a uma resposta imunitária menor, como também se suspeita que aconteça, é provável que tenhamos de fazer pelo menos duas doses da vacina”.

O diretor nacional do gabinete de doenças transmissíveis do Ministério da Saúde da Argentina explicou o cenário mais provável. “Se não há uma resposta imunológica com anticorpos neutralizadores, pode acontecer”, disse ao “Clarín” Juan Manuel Castelli. “Pode acontecer que se esteja exposto, que imunologicamente não se desenvolva o número suficiente de anticorpos neutralizadores e que depois, ao ser-se exposto novamente, como não se tem a imunidade desenvolvida é como se estivesse a ser exposto [ao vírus] pela primeira vez.”

A OMS prefere cautela na hora de analisar os mistérios e as dimensões da imunidade e o que, na sequência das reinfeções noticiadas, representa este eventual passo atrás. “Precisamos de entender o que isso significa em termos de imunidade e por isso há muitos grupos que estão a seguir as pessoas, medindo os seus anticorpos e a tentar perceber quanto tempo dura a proteção natural", explicou a porta-voz daquela organização aquando da publicação da história do homem de Hong Kong.