Americana com sintomas de covid-19 sai à noite e infeta dezenas de pessoas na Alemanha

Uma americana de 26 anos que trabalha num hotel em Garmisch-Patenkirchen, na Baviera, terá infetado dezenas de pessoas durante uma saída à noite, depois de ter desenvolvido sintomas do coronavírus e realizado um teste. Enquanto esperava pelos resultados, a mulher terá visitado pelo menos um bar onde havia karaoke e um pub irlandês.

Um conselheiro local citado pelo "Guardian" manifestou-se zangado com a jovem e disse que ela tinha desobedecido à ordem de quarentena a que estava sujeita. O resultado da sua imprudência foram pelo menos 22 pessoas infetadas no hotel onde ela trabalha, que é frequentado por membros do exército americano.

O ministro do Interior do estado da Baviera afirmou que, se se confirmar que a mulher não cumpriu a quarentena, ela enfrenta uma pesada multa. Esta pode chegar aos dois mil euros, e a infratora fica ainda sujeita a outras eventuais consequências civis - incluindo a obrigação de indemnizar estabelecimentos comerciais.

Por causa do surto, todos os restaurantes e estabelecimentos noturnos passaram a ter de encerrar às dez da noite, pois o número de infeções por cem mil habitantes ultrapassou o limite a partir do qual essas medidas passam a ser impostas.

Foi depois de umas férias na Grécia que a mulher começou a ter sintomas do vírus. Realizado o teste a 8 de setembro, ela soube no dia seguinte que o resultado era positivo. O hotel onde trabalha teve de fechar durante duas semanas, e todas as pessoas entre os 18 e os 35 anos foram instadas a fazer o teste.