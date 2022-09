PSD propõe voto antecipado nas presidenciais para eleitores em confinamento obrigatório

O Grupo Parlamentar do PSD apresentou, esta segunda-feira, no Parlamento um projeto de lei que visa criar um mecanismo para que as pessoas doentes com covid-19 ou em quarentena obrigatória possam votar nas próximas eleições para a Presidência da República, que se irão realizar no início do ano. As leis eleitorais em vigor já contemplam a solução do voto antecipado para pessoas detidas ou internadas em estabelecimento de saúde, situações de exceção que Rui Rio preconiza sejam alargadas aos eleitores afetados pela pandemia.

