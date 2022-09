Covid. Ministra: “Governo não tem neste momento condições para limitar eventos políticos ou religiosos” (quanto às escolas: “são seguras”)

No dia em que milhares de estudantes regressaram às salas de aula, Mariana Viera da Silva frisou o “reforço significativo de assistentes operacionais, de professores e de técnicos”. Isso leva-a a refutar a “ideia de que as escolas não estão preparadas” e garante que “se há sítio seguro, se há sítio que está a trabalhar para garantir todas as condições, esse sítio é a escola”.

Em entrevista concedida esta segunda-feira à TVI, a Ministra de Estado e da Presidência considera que “o mais importante é dizer a todos os portugueses que, desde julho, as escolas estão a trabalhar para receber as crianças e jovens” e considera que o Governo está a fazer “o esforço necessário e a estabelecer as regras necessárias”.

Mariana Vieira da Silva admite que “estamos a ver hoje uma evolução mais negativa da pandemia, pior do que estávamos há 15 dias”. Sobre as novas medidas de contingência, em vigor a partir desta terça-feira, a ministra de Estado e da Presidência salientou que o Governo tomou essa decisão “por saber que teríamos uma grande movimentação de pessoas”.

O plano de contingência, defende, “é mesmo para podermos acomodar este regresso às escola de todos os jovens e crianças e o regresso ao trabalho de muitos que até agora estavam em teletrabalho. São as medidas “necessárias e nunca mais do que as necessárias”.

Também questionada sobre os ajuntamentos em Fátima ou na Festa do Avante, Mariana Vieira da Silva refere que “o Governo não tem neste momento condições para limitar eventos políticos ou religiosos”.