Covid-19. O anti-inflamatório que pode encurtar a recuperação

Chama-se baricitinibe e é comercializado sob o nome Olumiant. Trata-se de um anti-inflamatório desenvolvido pela empresa farmacêutica Lilly utilizado para tratar casos de artrite reumatóide. Mas de acordo com um estudo patrocinado pelo Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, o fármaco pode também contribuir para reduzir o tempo de recuperação dos doentes infetados pelo SARS-CoV-2.

A investigação, divulgada esta segunda-feira, analisou o efeito em 1000 pacientes e permite concluir que o anti-inflamatório, quando administrado conjuntamente com o remdesivir, pode encurtar o tempo de recuperação até cinco dias.

O remdesivir, recorde-se, foi o primeiro fármaco a ser recomendado pela Agência Europeia de Medicamento para o tratamento da pneumonia avançada provocada pela covid. Tem a capacidade de acelerar a recuperação de casos graves, detetando o genoma viral e bloqueando a proteína que multiplica as cópias do vírus.

Os resultados ainda carecem de revisão de cientistas independentes, mas o governo dos EUA já atestou que a solução encontrada pela Lilly é viável.

A empresa farmacêutica propõe debater com as entidades reguladoras um possível uso do baricitinibe em casos de emergência para doentes hospitalizados com covid-19.

Caso obtenha aprovação, o anti-inflamatório terá um custo diário de 105 dólares (88 euros) por paciente.