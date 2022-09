O boletim da DGS à lupa: região de Lisboa não tinha tantos casos desde o início de julho, número de internados desce

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde regista mais três vítimas mortais, 687 casos de covid-19 e 203 curados em Portugal (dados relativos a quinta-feira). No total, há agora 1.855 vítimas mortais, 62.813 casos confirmados e 43.644 recuperados.

O destaque vai para o número de novos infetados: é o mais alto desde 16 de abril, há quase cinco meses, quando se registaram 750 novos casos de covid-19. Este valor supera o de quarta-feira (646), que era o mais elevado desde 20 de abril. A taxa de aumento de casos é de 1,11%: para se encontrar um valor idêntico é necessário recuar até 28 de junho.

O número de óbitos mantém-se estável: pelo quinto dia consecutivo é de três pessoas. A média dos últimos sete dias é de 3,1 óbitos. A taxa de aumento face à véspera é de 0,16%.

O número de recuperados é de 203 (crescimento de 0,47%), o mais alto dos últimos seis dias e acima da média dos últimos sete dias (152,6) e dos últimos 30 dias (156,8).

Há menos duas pessoas hospitalizadas, baixando o total para 404. Há também menos três doentes nas Unidades de Cuidados Intensivos do país, sendo agora o total 54.

Nesta altura há 35.712 contactos em vigilâncias pelas autoridades de saúde, mais 531 do que no boletim de quinta-feira.

Centro com o pior resultado desde 25 de abril

Representando 53,6% do número total de novos casos no país, Lisboa e Vale do Tejo regista o maior aumento em 24 horas, em números absolutos (368), desde 3 de julho, quando somou 381. A região da capital não obtinha um resultado acima das três centenas desde 10 de julho.

O Norte somou mais 226 novos casos, representando assim 33% do bolo nacional. O Centro voltou a dar um salto importante em novas infeções identificadas, depois de mais 60 nas últimas 24 horas. É o maior aumento em 24 horas desde 25 de abril, altura em que foram confirmados 67 novos casos.

No Alentejo e Algarve somaram-se mais 12 e 15 casos, respetivamente. Nas ilhas, Açores registaram cinco novos casos e a Madeira revelou outro.

Ao todo, a região de Lisboa e Vale do Tejo 32.170 (+368 vítimas mortais). Já o Norte soma 22.819 (226), muito à frente da zona Centro, que regista desde o início da pandemia 5.154 (60). No Alentejo e no Algarve acumularam-se, desde março, 1.048 e 1.207, respetivamente. Nas ilhas, uma história a outra velocidade, somaram-se 234 casos nos Açores e 181 na Madeira.

De acordo com o boletim da DGS, as crianças e jovens até aos 19 anos registaram 80 novos casos nas últimas 24 horas. Entre 20 e 59 anos identificaram-se 448 novas infeções, o que representa 65,2% do total. Quanto a pessoas acima dos 60 anos, os casos representam 23% do bolo nacional, depois de serem registadas 158 novas infeções.

0-9 anos: 2.420 (+29)

10-19 anos: 3.186 (+51)

20-29 anos: 9.949 (+123)

30-39 anos: 10.315 (+111)

40-49 anos: 10.278 (+114)

50-59 anos: 9.264 (+100)

60-69 anos: 6.295 (+74)

70-79 anos: 4.261 (+35)

+80: 6.721 (+49)

Desconhecido: 124

O boletim desta sexta-feira, neste segmento de vítimas mortais, contempla também as três mortes da véspera, isto porque o boletim anterior não havia sido atualizado nesse sentido. Sendo assim, nas últimas 48 horas morreram cinco pessoas acima dos 60 anos, sendo a que sobra uma pessoa entre 40 e 49 anos. Distribuindo as vítimas mortais por faixa etária:

0-9 anos: 1

10-19 anos: 0

20-29 anos: 2

30-39 anos: 4

40-49 anos: 22 (+1)

50-59 anos: 58

60-69 anos: 162 (+2)

70-79 anos: 373 (2+)

+80: 1.233 (+1)