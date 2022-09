Lista de espera das cirurgias no Hospital de Santa Maria já é inferior à de há um ano

O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) conseguiu assegurar cerca de 100 mil consultas e 2700 cirurgias durante o verão. Julho e agosto foram mesmo os meses com mais cirurgias realizadas desde março, quando surgiram os primeiros casos da covid-19 em Portugal. Mesmo em agosto, e apesar das férias dos profissionais de saúde, as equipas do CHULN realizaram quase 1300 cirurgias, o que permitiu reduzir o número de doentes em lista de espera, que, segundo um comunicado emitido esta sexta-feira pela instituição, terá atualmente menos dois mil inscritos do que os que existiam no mesmo período do ano passado.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler