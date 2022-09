Covid-19. “Pode haver países com vinte ou trinta vezes mais infeções do que os dados sugerem”

Professor na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, onde analisa surtos de doenças infecciosas, o matemático Adam Kucharski tornou-se presença regular na imprensa britânica, e não só, desde o início da pandemia, apresentando e discutindo modelos sobre aspetos diferentes dela, desde a doença propriamente dita até outros tipos de implicações. Recentemente saiu em Portugal o seu livro "As Leis do Contágio" (ed. Ideias de Ler), que foi escrito antes da covid-19 - embora a edição portuguesa já refira a doença - e onde Kucharski analisa fenómenos virais de vários tipos, desde os naturais até às crises financeiras, a obesidade, a violência e a desinformação. O Expresso falou com ele por telefone.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler