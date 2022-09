Covid-19. Ministra da Saúde discorda de exclusão do corredor aéreo britânico mas respeita decisão

A ministra da Saúde, Marta Temido, disse esta sexta-feira que discorda da decisão do Governo britânico de retirar Portugal continental da lista de países considerados seguros no atual contexto de pandemia de covid-19, mas que a respeita. “É uma decisão de um país soberano com o qual não podemos concordar, mas que respeitamos”, afirmou a governante na conferência de imprensa sobre a situação pandémica em Portugal.

Marta Temido lembrou que o Governo tem sempre defendido que a avaliação da situação de um país para efeitos de viagens deve ser objeto de um tratamento uniforme entre os vários países da União Europeia (UE).

“No caso do Reino Unido, um país com o qual temos um conjunto de relações e de histórico de relações, que sugerem essa abordagem, achamos também que o critério multifatorial é mais adequado do que eventualmente o critério só da incidência de novos casos nos últimos sete dias, nos últimos 14 dias”, defendeu.

Segundo a ministra, Portugal tem defendido esta posição, estando em linha com outros países da UE, e é a que vai “continuar a defender”.

Na quinta-feira, o Governo britânico decidiu retirar Portugal da lista de países considerados seguros, com exceção das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e, a partir de sábado, voltará a obrigar a uma quarentena de duas semanas quem regresse do território continental português.

Portugal tinha sido incluído na lista dos países do chamado corredor aéreo britânico há três semanas.