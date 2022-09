O boletim da DGS à lupa: hospitais não ultrapassavam barreira dos 400 internados covid-19 há mais de um mês

O boletim da Direção-Geral da Saúde dá conta de mais três mortes, 585 casos de covid-19 e 157 curados em Portugal (dados relativos a quarta-feira). No total, há agora 1852 vítimas mortais, 62.126 casos confirmados e 43.441 recuperados.

Há mais 15 doentes internados relativamente à véspera, colocando o total em 406, o número mais alto desde 27 de julho, altura em que se registaram 414 internamentos covid-19. Os hospitais portugueses não tinham mais de 400 internados com covid-19 desde 4 agosto (401). Nas Unidades de Cuidados Intensivos há agora mais cinco pacientes, sendo o total 57, o valor mais alto desde 23 de julho (59).

O número de óbitos mantém-se idêntico há quatro dias (3). A média dos últimos sete dias é de 3,3 óbitos. A taxa de aumento face à véspera é de 0,16%.

Há menos 61 novos casos de infeção do que no boletim de quarta-feira (646), mas ainda assim trata-se do segundo valor mais alto em quatro meses e meio, desde que a 25 de abril se registaram 595 novos infetados. A taxa de crescimento fica abaixo da barreira do 1% (em rigor, 0,95%).

O número de recuperados é de 157 (crescimento de 0,36%), acima da média dos últimos sete dias (144,9) e dos últimos 30 dias (156).

Nesta altura há 35.181 contactos em vigilâncias pelas autoridades de saúde, mais 30 do que no boletim de quarta-feira.

Centro com maior crescimento de casos desde 29 de abril

Norte e Lisboa e Vale do Tejo voltam a compor a grande maioria do bolo de novos casos, com 268 e 239 casos, respetivamente. Ou seja, 46% e 41% do total. No Centro observou-se novamente um crescimento importante, com 50 novos casos num só dia, o valor mais alto desde 29 de abril (51). Seguem-se Alentejo e Algarve, com 15 e seis casos de infeção cada. Finalmente, num campeonato a outra velocidade, Açores e Madeira identificaram um e seis casos, respetivamente.

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista desde o início da pandemia 31.802 (692 vítimas mortais), ultrapassando há muito a região Norte, que agora regista 22.593 casos (852 mortes). A DGS dá conta de que no Centro houve 5094 (254 óbitos) desde março, enquanto no Algarve e Alentejo registam-se 1192 (17 vítimas mortais) e 1036 (22 mortes), respetivamente. As ilhas, Madeira e Açores somam 180 e 229, sendo que apenas no segundo é que houve mortes (15).

A faixa etária mais representada nesta nova contagem diária da DGS é a que engloba cidadãos entre 30 e 39 anos, que somou 123 casos. Crianças e jovens até 19 anos registaram 70 novas infeções. Simulando uma pouco rigorosa população ativa, como temos vindo a fazer, com pessoas entre 20 e 59 anos, registaram-se 376 novos casos, menos 31 do que na véspera. Quanto aos mais velhos, a população mais vulnerável a este vírus, identificaram-se 119 infeções em pessoas acima dos 60 anos (20,3%).

0-9 anos: 2.391 (+30)

10-19 anos: 3.135 (+40)

20-29 anos: 9.826 (+88)

30-39 anos: 10.204 (+123)

40-49 anos: 10.164 (+80)

50-59 anos: 9.164 (+85)

60-69 anos: 6.221 (+66)

70-79 anos: 4.226 (+29)

+80: 6.672 (+24)

Desconhecido: 123 (+20)

As mortes observadas nestas últimas 24 horas aconteceram na região de Lisboa e Vale do Tejo. Recorrendo ao mesmo documento da DGS, conclui-se que este segmento não foi atualizado relativamente ao boletim da véspera. Distribuindo as vítimas mortais por faixa etária, e sabendo que falta encaixar três mortes, fica assim:

0-9 anos: 1

10-19 anos: 0

20-29 anos: 2

30-39 anos: 4

40-49 anos: 21

50-59 anos: 58

60-69 anos: 160

70-79 anos: 371

+80: 1.232