Covid-19. Administração Trump queria que Fauci negasse que as crianças transmitem o vírus

Um assessor contratado por um membro da administração Trump tentou convencer Anthony Fauci, o virologista que é a voz mais respeitada no panorama da saúde pública nos EUA, a afirmar que as crianças não transmitem a covid-19 - uma ideia que o Presidente tem repetidamente tentado promover, a fim de que as escolas reabram e muitos pais possam ir trabalhar, em vez de ficarem em casa a tomar conta dos filhos.

Segundo emails publicados originalmente no site Politico e parcialmente reproduzidos no jornal "The Guardian", Paul Alexander, assessor do secretário assistente do Departamento de Saúde e Serviços Americanos, escreveu ao porta-voz de Fauci: "Pode assegurar que o dr. Fauci indica que as máscaras são para os professores nas escolas. Não para crianças".

Alexander acrescentou: "Não existem dados, nenhuns, zero, no mundo inteiro, que mostrem que as crianças, em especial as crianças pequenas, espalham este vírus a outras crianças, ou a adultos ou a outros professores. Nenhuns. E se aconteceu, o risco é essencialmente zero".

Alexander manifestou-se contra a ideia de realizar testes a crianças e do uso de máscaras por partes delas, assumindo as suas divergências com Fauci nessas matérias. Embora os cientistas geralmente considerem que as crianças têm um risco bastante menor do que os adultos de contrair o vírus e de transmitir a doença, o risco está longe de ser zero.

Contactado para comentar, Fauci reiterou que ninguém o instrui sobre o que há de ou não dizer em público, e que aquilo que diz se baseia na evidência científica.

Entretanto, o jornalista Bob Woodward revelou que Trump conhecia a gravidade do vírus desde fevereiro, admitindo que era muito mais grave do que a gripe, ao contrário do que então afirmava publicamente. Trump a justificou-se mais tarde dizendo que não quis criar pânico.