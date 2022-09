Covid-19. Governo português vai tomar novas medidas face ao aumento de casos. Público nos estádios e discotecas não será para breve

É preciso recuar a 20 de abril para ver mais novos casos de infeção por SARS-CoV-2, o vírus da covid-19, em Portugal. Nesse dia foram 657, esta quarta-feira reportaram-se 646. Nada que o Governo não esperasse, a julgar pelas palavras da secretária de Estado da Saúde, Jamila Madeira, na conferência de imprensa de apresentação dos números.

“Com o regresso pós-férias, com mais mobilidade, mais contactos, o Governo já estava expectante que esse número tendesse a aumentar. E por isso antecipou, ou pré-anunciou, uma medida que tomará em breve em Conselho de Ministros.” A responsável lembrou a entrada de Portugal em novo período de contingência, a partir de 15 de setembro. “Não nos deixa felizes, nem satisfeitos”, disse ainda sobre a atualização dos números.

A justificação para o aumento, além do regresso às atividades e o fim do período de férias, voltou a ser posta na “transmissão familiar”. Jamila Madeira apelou a uma “diminuição do número de contactos”, por ser esse “o maior instrumento que temos para a redução da propagação”. Mas lembrou que, na preparação para esse outono/inverno que o Governo prevê de aumento de novos casos, foi lançado um concurso para a aquisição de mais Equipamento de Proteção Individual para os profissionais de saúde, num investimento global de 20 milhões de euros.

A seu lado, Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, optou pela nota positiva. “Apenas 12% destes casos dizem respeito a pessoas com mais de 70 anos, o que é um indicador positivo em relação à potencial gravidade dos casos. E evidencia a mobilidade social, que é normal num período de reentrada”, lembrou.

A juntar a essa nota positiva, Graça Freitas deu outra: a da redução do número de lares de idosos com registo de infeções. São agora 26 no país.

matthew lejune/unsplash

Público nos estádios e nas discotecas? “Não será certamente nos próximos tempos”

O regresso das atividades letivas presenciais é agora o maior foco de preocupação do Governo e autoridades de saúde. Sem escolas em situação estável, as outras atividades estão comprometidas.

Na conferência de imprensa, que voltou a iniciar-se com cerca de uma hora de atraso face ao estipulado, a diretora-geral da Saúde disse que “vamos ter de ter cuidado com os movimentos populacionais que aí vêm”, referindo-se ao início do ano letivo. “E não estou a pensar só na escola, estou a pensar na movimentação da ida para a escola, da vinda da escola.”

Foi nessa altura que, questionada sobre outros regressos, como o do público aos estádios de futebol e o das discotecas, pôs um travão nas expectativas. “Temos de ponderar [esses regressos] num quadro mais vasto e não será certamente nos próximos tempos.” Os jornalistas insistiram numa data, mas Graça Freitas não a deu. “Previsão? Não há.”