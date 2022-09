Boletim da DGS à lupa: 22% dos novos casos são pessoas com mais de 60 anos

O boletim da Direção-Geral da Saúde, referente a terça-feira, regista mais 646 casos de covid-19, três mortes e 138 curados em Portugal. No total, há agora 1849 vítimas mortais, 61.541 casos confirmados e 43.284 recuperados.

A faixa etária mais representada nesta nova contagem diária da DGS é a que engloba cidadãos entre 20 e 29 anos, que somou 125 casos (19,4%). Crianças e jovens até 19 anos registaram 99 novas infeções. Simulando uma pouco rigorosa população ativa, como temos vindo a fazer, em que encaixam pessoas entre 20 e 59 anos, registaram-se 407 novos casos. Ou seja, 63% do total do dia. Quanto aos mais velhos, os mais vulneráveis nesta pandemia -- 95% das mortes são doentes acima de 60 anos e 67% das vítimas mortais tinham mais de 80 anos --, regista-se um valor preocupante: identificaram-se 140 casos em pessoas acima dos 60 anos, o mesmo é dizer 21,7% do total.

O número de novos casos diários é o mais alto desde 20 de abril, quando se registaram 657 novos infetados. A taxa de aumento face à véspera é de 1,06% - já não era superior a 1% há mais de dois meses, desde 3 de julho (quando se registou exatamente o mesmo valor).

Os óbitos mantêm-se dentro da média dos últimos sete dias (3,1) e dos últimos 30 dias (3). A taxa de crescimento é de 0,16%.

O número de recuperados é muito próximo daquele que estava no boletim da DGS de terça-feira (130) e está abaixo da média dos últimos sete dias (150,1) e dos últimos 30 dias (156,1).

Há menos três doentes internados relativamente à véspera, colocando o total em 391. Nas Unidades de Cuidados Intensivos há mais dois pacientes, sendo o total agora de 52, o valor mais alto desde 24 de julho, altura em que foi registado o mesmo número.

Nesta altura há 35.151 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, mais 685 do que no boletim de terça-feira.

Regiões de Lisboa e Norte representam 88% dos novos casos

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 290 casos, ou 45% do total. Não muito longe deste valor está a zona Norte, com 276 novas infeções identificadas (43%). No Centro observou-se um salto importante, com 40 novos casos. À exceção do que aconteceu a 4 de setembro (43 casos), é preciso recuar até 7 de maio para vislumbrar um valor nas quatro dezenas de infeções. O Alentejo, com 23 novos casos, regista o valor mais alto desde 26 de junho, altura em que somou 40 casos. Finalmente, Algarve, Açores e Madeira identificaram 15, 1 e 1 novas infeções, respetivamente.

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista desde o início da pandemia 31.563 casos (689 vítimas mortais), ultrapassando há muito a região Norte, que agora regista 22.325 casos (852 mortes). A DGS dá conta de que no Centro houve 5044 (254 óbitos) desde março. Nas ilhas, Madeira e Açores somam 174 e 228, sendo que apenas nas ilhas dos Açores é que houve mortes (15).

Estes são os números de infetados:

0-9 anos: 2.361 (+36)

10-19 anos: 3.095 (+63)

20-29 anos: 9.738 (+125)

30-39 anos: 10.081 (+93)

40-49 anos: 10.084 (+103)

50-59 anos: 9.079 (+86)

60-69 anos: 6.155 (+64)

70-79 anos: 4.197 (+45)

+80: 6.648 (+31)

Desconhecido: 103

As mortes observadas nas passadas 24 horas, mais uma vez todas em doentes acima dos 70 anos, aconteceram na zona Norte (1) e Lisboa e Vale do Tejo (2). Recorrendo ao mesmo documento da DGS, a distribuição das vítimas mortais por faixa etária fica assim:

0-9 anos: 1

10-19 anos: 0

20-29 anos: 2

30-39 anos: 4

40-49 anos: 21

50-59 anos: 58

60-69 anos: 160

70-79 anos: 371 (+1)

+80: 1.232 (+2)