“Não vale a pena colar com cuspo conhecimentos de 2+2 quando a cabeça não está ali”: professores preparam regresso às aulas na era covid-19

As escolas não terão todas as mesmas regras. As orientações do Ministério da Educação e da Direção-Geral da Saúde (DGS) servem de guia para as escolas definirem as suas normas. O uso de máscara será obrigatório para todos os alunos, mas apenas a partir do 5.º ano (exceção feita à Madeira que determina a obrigatoriedade a partir dos seis anos). Também todos os professores e funcionários terão de usar máscara na totalidade do espaço escolar. Mas a medição da temperatura à entrada da escola não é obrigatória. Com mais ou menos ajustes, as aulas arrancam entre segunda e quinta-feira da próxima semana.

