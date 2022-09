O boletim da DGS à lupa: Lisboa e Vale do Tejo e Norte, quase a par, concentram 92% dos novos casos

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira reporta mais duas vítimas mortais, 418 novos casos de covid-19 e 194 curados em Portugal nas últimas 24 horas. No total, há agora 1.829 mortos, 59.051 casos confirmados de infeção e 42.427 recuperados. Neste momento há 14.795 casos ativos no país, mais 222 do que no boletim anterior.

Se o número de mortos está abaixo da média dos últimos 30 dias (três), já o número de novos infetados representa um grande incremento face às últimas semanas.

Os novos casos repetem o valor registado a 9 de julho, há precisamente 56 dias, e para encontrar um valor superior é preciso recuar mais um dia (a 8 de julho foram registados 443 novos infetados). A taxa de crescimento é de 0,71%.

O número de internados continua a baixar, fixando-se atualmente nos 334. Trata-se, ainda assim, de uma redução menos significativa do que a da véspera: se na quarta-feira se registaram menos 13 internados, agora são menos três.

Quanto aos internados em unidades de cuidados intensivos (UCI), houve um acréscimo de três pacientes, o que acaba por anular a redução de três da véspera. Há atualmente 44 internados em UCI.

Lisboa sobe, Norte desce ligeiramente

Se os últimos meses, nomeadamente a partir de meados de maio, foram marcados pelo predomínio de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) no que toca às novas infeções, os últimos dias parecem apontar para uma nova fase da pandemia: a região da capital e o Norte apresentam números muito próximos, o que contribuiu para o valor global elevado, de 418 novos infetados.

Ao contrário de ontem, LVT apresenta hoje mais novos casos (207, ou seja 49,52%) do que o Norte (177, 42,34%). A soma destas duas partes chega aos 91,86%. Em termos absolutos, o Norte até tem menos casos do que ontem (184), enquanto LVT regista o valor mais alto dos últimos oito dias.

Nas restantes regiões os números são os seguintes: Algarve (18, 4,31%), Centro (7, 1,67%), Madeira (4, 0,96%), Alentejo (3, 0,72%),e Açores (2, 0,48%).

Os dois mortos foram registados em LVT. Ainda segundo o boletim da DGS, a distribuição das vítimas mortais por faixa etária é a seguinte:

0-9 anos: 1

10-19 anos: 0

20-29 anos: 2

30-39 anos: 4

40-49 anos: 21

50-59 anos: 58

60-69 anos: 160 (+1)

70-79 anos: 362

+80: 1.221 (+1)