Covid-19 vai provocar uma quebra na natalidade? “Não sei se isto vai durar um ano, se três, por isso decidi avançar”

O confinamento trouxe dúvidas a uns e certezas a outros. No caso de Raquel Cadilhe, de 30 anos, fê-la querer ser mãe pela segunda vez. “O facto de eu e o meu marido termos ficado em casa fez com que passássemos mais tempo juntos e também com a nossa filha. Percebemos que talvez lhe fizesse falta um irmão e começámos a falar sobre o assunto”. Foram “deixando as coisas correr” e quando deram por ela “já estava”, Raquel estava grávida.

