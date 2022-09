O antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi testou positivo para a covid-19, informaram esta quinta-feira fontes do partido Força Itália citadas pela imprensa italiana.

Berlusconi, também antigo presidente do AC Milan que completa 84 anos no final do mês, testou positivo duas vezes, mas "continua a trabalhar desde a sua residência em Arcore", perto de Milão, "onde vai passar o período de isolamento previsto", indicaram essas fontes citadas pela agência italiana AGI.

De acordo com o seu médico, também citado por meios de comunicação italianos, Berlusconi não tem sintomas do vírus. Não se conhecem as circunstâncias em que terá sido infetado, mas sabe-se que esteve recentemente na ilha italiana de Sardenha, onde se registaram vários surtos de infeção nas últimas semanas.

Ali, esteve com o conhecido empresário Flavio Briatore, que deu entrada no hospital na semana passada depois de ter contraído o vírus (neste momento, está também em isolamento em casa). Nessa altura, Berlusconi anunciou ter feito um teste de deteção do vírus que terá dado negativo.

Itália: segundo país mais afetado pela pandemia na Europa

A Itália regista mais de 269 mil infeções e 35.483 óbitos e é o segundo país mais afetado pela pandemia na Europa.

A pandemia do coronavírus que provoca a covid-19 já provocou pelo menos 857.824 mortos e infetou mais de 25,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.