O boletim da DGS à lupa: região de Lisboa com metade dos novos casos, Algarve “limpo” pela primeira vez em mais de um mês

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde regista mais duas mortes, 231 casos de covid-19 e 143 curados em Portugal (dados relativos a segunda-feira). No total, há agora 1.824 vítimas mortais, 58.243 casos confirmados e 42.104 recuperados. Neste momento há 14.229 casos ativos no país.

Relativamente à véspera, os valores mais importantes neste boletim dizem respeito aos internamentos - apenas uma hospitalização em 24 horas -, ao número de recuperados no país - com mais 143 doentes a receberem altas - e à entrada de três doentes nas Unidades de Cuidados Intensivos, que contam agora com 44 camas ocupadas (+7,32% relativamente a segunda-feira).

A taxa de crescimento de vítimas mortais face à véspera é de 0,11%, colocando a taxa de letalidade (relação entre casos de infeção e mortes) nos 3,13%. As duas vítimas mortais eram da região de Lisboa e Vale do Tejo.

A confirmação de 231 novos casos, que representa um aumento de 0,40% face aos valores de segunda-feira, traduz-se na cifra mais baixa dos último sete dias: em rigor, desde 25 de agosto, altura em que foram registados 192 casos.

Quase 34 mil pessoas estão a ser vigiadas pelas autoridades de saúde.

Algarve sem casos nas últimas 24 horas

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista a maior parte das infeções identificadas (119), isto é, 51,52%. O Norte volta recuar ligeiramente e assinala 82 (35,50%). O Centro volta a dar um salto importante nos casos (23), enquanto o Alentejo somou outras três e o Algarve apresenta uma ficha "limpa", algo que não acontecia desde 28 de julho (isto se ignorarmos o acerto realizado a 1 de agosto, em que são retirados quatro casos ao número oficial da véspera).

Nas ilhas, enquanto os Açores registam mais um novo caso, a Madeira, depois de exibir ficha "limpa" durante dois dias, teve mais três casos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo superou os 30 mil casos e soma agora 30.040 (+668 vítimas mortais), tendo ultrapassado há muito a região Norte, que agora soma 20.941 casos (849 mortes). A DGS dá conta de que no Centro houve 4.830 (253 óbitos). Nas ilhas, Madeira e Açores somam 160 e 213, sendo que apenas no segundo arquipélago é que houve mortes (15).

Continua a verificar-se a tendência para haver muito mais infeções identificadas no lado do sexo feminino, com 32.053 casos contra 26.190 dos homens. Separando os valores absolutos por faixa etária, os casos de covid-19 em Portugal ficam assim:

0-9 anos: 2.185

10-19 anos: 2.824

20-29 anos: 9.163

30-39 anos: 9.572

40-49 anos: 9.587

50-59 anos: 8.648

60-69 anos: 5.803

70-79 anos: 3.984

+80: 6.395

Desconhecido: 82

Como vimos em cima, os dois óbitos deram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo. Ao contrário do que é observado no que toca a infeções, no que toca às mortes os homens (919) e as mulheres (905) estão a par. Recorrendo ao mesmo documento da DGS, a distribuição das vítimas mortais por faixa etária fica assim:

0-9 anos: 1

10-19 anos: 0

20-29 anos: 2

30-39 anos: 4

40-49 anos: 21

50-59 anos: 58

60-69 anos: 159

70-79 anos: 359

+80: 1.220