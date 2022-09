Imprudência de "covidiotas" num voo obriga quase 200 pessoas a autoisolarem-se em casa

Cento e oitenta e sete passageiros e os seis membros da tripulação de um voo da Tui realizado a 25 de agosto entre a ilha grega de Zante e a capital do País de Gales, Cardiff, foram aconselhados a isolar-se e a fazerem testes, após terem sido identificadas pelo menos dezasseis pessoas infetadas com o coronavírus entre as pessoas que estiveram nesse voo.

Segundo um relato feito na BBC 4, o comportamento de muitos passageiros ao longo dessa viagem de três horas e meia foi imprudente. "Uma data de gente estava com as máscaras por baixo do nariz ou mesmo por baixo do queixo", contou a passageira Stephanie Whitfield. "Tiravam as máscaras para falar com os amigos e andavam para trás e para a frente no corredor a falar com os amigos sem a máscara"

"Havia um tipo sentado ao meu lado que tinha a máscara à volta do pescoço durante todo o voo, e a hospedeira falava com ele e não lhe disse nada", contou Whitfield, acrescentando que a tripulação foi ao ponto de oferecer uma bebida a esse passageiro quando ele disse que era amigo de um deles.

Atualmente, Whitfield e o marido dizem que estão a experimentar sintomas leves. Mas mesmo antes de saberem que havia gente infetada no voo, já tinham decidido auto-isolar-se. "O voo estava cheio de 'covidiotas' e de uma tripulação inepta que não queria saber", resumiu.

Um representante da Public Health Wales, o organismo de saúde pública de Gales, explicou que os infetados eram pessoas de grupos diferentes. Ao que parece, não terão sequer ficado nos mesmos hotéis. "Todos os passageiros nesse voo são considerados contactos próximos e devem autoisolar-se em casa, pois podem tornar-se infecciosos, mesmo sem desenvolver sintomas", disse o representante da PHW.