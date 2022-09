Pode ou não haver reinfeções pelo novo vírus? “Todas as evidências que existem até ao momento contrariam essa possibilidade”

Os casos de pacientes que voltaram a ser infetados pelo vírus da covid-19 são já tantos que é difícil, ou mesmo impossível, contabilizá-los, mas uma equipa de investigadores de Hong Kong fez o que os outros especialistas de países em que foram detetados casos destes não fizeram: compararam o genoma do vírus que afetou o paciente pela primeira vez, em março, com aquele com que foi infetado na segunda vez, em agosto, e perceberam que se tratava de vírus diferentes. Se já havia dúvidas sobre a tão falada imunidade de grupo e a quantidade de pessoas que têm de ser infetadas para que esta seja alcançada, mas também sobre a presença ou não de anticorpos e quantos são necessários e quanto nos protegem de uma nova infeção, ainda passou a haver mais. Mas nada como ter calma.

