Funcionários infetados no lar de Reguengos estiveram de prevenção para trabalhar

A falta de recursos humanos no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, onde a covid-19 fez 18 mortos, é ponto comum quer no relatório da Ordem dos Médicos quer também no relatório da Saúde Pública. Aliás, as carências eram tais que a análise preliminar da Unidade de Saúde Pública, do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo, chegou mesmo a admitir que funcionários infetados da instituição fossem chamados para trabalhar em caso de necessidade.

“Devido ao risco de colapso da força de trabalho com consequências graves para o cuidado dos residentes da ERPI [Estrutura Residencial para Idosos] os profissionais assintomáticos e com baixo risco clínico foram colocados em quarentena, mas com possibilidade de ir trabalhar”, pode ler-se no documento de 29 de junho (12 dias após ter sido detetado o primeiro caso de infeção numa trabalhadora do lar). “Não existia de imediato a possibilidade de substituir a força com alto risco de exposição”, nota ainda o mesmo documento.