Olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço: os políticos que a covid-19 tirou de cena

A 5 de abril, Catherine Calderwood demitiu-se das suas funções como diretora médica executiva da Escócia. Ao visitar a sua segunda casa em dois fins de semana seguidos, desrespeitou as orientações que ela própria dera para os escoceses ficarem em casa e assim ajudarem a travar a propagação do coronavírus. Após uma conversa com a chefe do Executivo, Nicola Sturgeon, ambas as responsáveis concordaram que as falhas de Calderwood poderiam distrair a nação da “tarefa extremamente importante” do Governo e da comunidade médica na gestão da pandemia.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler