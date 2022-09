Covid-19. A "minha recente visita à Irlanda estava a ser uma distração do meu trabalho". Comissário europeu do comércio Phil Hogan demite-se

Phil Hogan, comissário europeu do comércio, demitiu-se esta quarta-feira do cargo que desempenhava em Bruxelas. O abandono do executivo comunitário liderado por Ursula von der Leyen deve-se à controvérsia gerada pelo facto de Hogan ter participado, no seu país-natal, num jantar frequentado por um número de pessoas excessivo em relação às regras em vigor na Irlanda destinadas a combater a pandemia de covid-19. A notícia é avançada pelo jornal "Irish Times".

"Esta noite apresentei a minha demissão como comissário europeu para o Comércio à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen", anunciou Phil Hogan numa declaração oficial entretanto divulgada pelo executivo comunitário. "Estava a tornar-se cada vez mais claro que a controvérsia relativa à minha recente visita à Irlanda estava a ser uma distração do meu trabalho como comissário europeu e iria afetar o meu papel nas peças-chave que se seguiriam", acrescentou o responsável irlandês.

Na terça-feira, Phil Hogan, de 60 anos, tinha admitido, numa entrevista a um canal irlandês, que a sua presença neste jantar na Irlanda sem cumprimento das restrições contra a pandemia de covid-19 foi um "erro" que o enfraqueceu em Bruxelas. Isso mesmo foi reiterado na declaração divulgada esta noite, na qual Phil Hogan disse "lamentar profundamente" que a viagem à Irlanda "tenha causado tanta preocupação, inquietação e perturbação".

Relativamente às regras de contenção contra a covid-19, Phil Hogan assegurou que "sempre tentou cumprir todas" as medidas definidas pelas autoridades de saúde, destacando nomeadamente "ter entendido" que, por ter testado negativo, não estaria obrigado a ficar em quarentena no regresso a Bruxelas. "Reitero as minhas sinceras desculpas ao povo irlandês pelos erros que cometi durante a minha visita", frisou.

Reconhecendo o "impacto devastador da covid-19" a nível mundial, Phil Hogan afirmou ainda compreender "perfeitamente o sentimento de dor e raiva [das pessoas] quando sentem que aqueles que prestam serviço público não cumprem os padrões que são esperados". "Como representante público, deveria ter sido mais rigoroso no cumprimento das medidas", reforçou.

Com uma carreira política de cerca de 40 anos, Phil Hogan ocupou o cargo de ministro do Ambiente da Irlanda entre 2011 e 2014 e, antes, foi eleito para o Parlamento irlandês de 1987 a 2014. Mais recentemente, e antes de assumir a pasta do Comércio, foi comissário europeu da Agricultura no anterior colégio liderado por Jean-Claude Juncker.

Esta quarta-feira, Dana Spinant, porta-voz da presidente da Comissão tinha afirmado que Ursula von der Leyen estava "a analisar e a estudar cuidadosamente o relatório enviado ontem [terça-feira] pelo comissário Hogan" e que iria "completar a sua avaliação" quando entendesse que dispunha "panorama geral".

Uma festa com 82 convidados

Phil Hogan visitou o seu país entre 31 de julho e 21 de agosto e, na quarta-feira da semana passada, participou num jantar de comemoração dos 50 anos do clube de golfe do parlamento irlandês, com 82 convidados, entre os quais o então ministro da Agricultura, Dara Calleary, que se demitiu do cargo na sexta-feira.

Em entrevista ao canal público irlandês RTE, Phil Hogan disse sentir-se "envergonhado" após o "erro cometido", apesar de ter testado negativo para a covid-19 e de ter feito "tudo o que era possível para não colocar ninguém em risco". "As pessoas têm razão em ficar irritadas com essas ações, dados os sacrifícios que muitas delas fizeram para cumprir as regras de saúde pública", frisou.

Na sequência do caso, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu um relatório ao comissário para o Comércio, de forma a ter mais detalhes sobre o que se passou.

Phil Hogan descreveu, entretanto, a visita à Irlanda num comunicado de quatro páginas, no qual afirmou ter recebido "garantias dos organizadores de que o jantar obedeceria a todas as normas de saúde", ainda para mais com a presença de "membros do Governo".

Já o primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, frisou, em comunicado emitido na terça-feira, que o comissário europeu para o Comércio "não deveria ter comparecido ao jantar do clube de golfe", apesar do pedido de desculpas de Hogan. "Está claro que o comissário Phil Hogan violou as recomendações de saúde desde sua chegada à Irlanda", observou o chefe de Governo irlandês.

No domingo, o primeiro-ministro da Irlanda anunciou que iria convocar o parlamento para discutir um jantar que violou as restrições instauradas contra a pandemia, pedindo ao comissário europeu para o Comércio para considerar a demissão.

O primeiro-ministro, líder do partido Fianna Fail, e o vice-primeiro-ministro Leo Varadkar, anterior chefe de Governo e líder do Fine Gael, partido pelo qual Phil Hogan foi deputado, adiantaram terem "falado com o comissário Hogan" para lhe pedirem "que assumisse as suas responsabilidades". Phil Hogan foi também apanhado ao telefone enquanto conduzia por um polícia irlandês, dois dias antes do jantar. "Lamento sinceramente ter atendido o telefone enquanto conduzia", escreveu.

