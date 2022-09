Covid-19. Como uma conferência internacional em Boston ajudou a propagar o vírus a vários países do mundo

Uma conferência internacional de dois dias da farmacêutica Biogen em Boston, no final de fevereiro, foi responsável pela transmissão do vírus que provoca a covid-19 nos EUA e em vários outros países.

Quando o encontro terminou, a 27 de fevereiro, o vírus tinha infetado vários participantes, que o levaram para os subúrbios de Boston, os estados do Indiana e da Carolina do Norte, mas também para a Austrália, a Eslováquia e Singapura, escreve esta terça-feira o jornal “The Washington Post”.

Nas duas semanas seguintes, o vírus que circulou entre os participantes da conferência deu origem a pelo menos 35 novos casos. Em abril, a mesma subestirpe viral propagou-se por dois centros de acolhimento de sem-abrigo de Boston, onde infetou 122 pessoas.

Segundo o “Post”, os cientistas sabem disto graças a um erro cometido durante o processo de replicação do coronavírus: uma simples troca de duas letras no código genético de 30 mil carateres do vírus. Esta mutação surgiu em dois pacientes idosos em França aproximadamente na mesma altura em que vírus geneticamente coincidentes infetavam dezenas de pessoas no encontro da Biogen. Após a conferência, de cada vez que a infeção se espalhava, a mutação propagava-se com ele.

Um estudo de larga escala de quase 800 genomas do coronavírus, conduzido por 54 investigadores do Broad Institute, do Massachusetts General Hospital, do Departamento de Saúde Pública de Massachusetts e de várias outras instituições deste estado norte-americano, concluiu que o vírus com a mutação característica da conferência infetou centenas de pessoas na área de Boston – mas também no Alasca, no Luxemburgo ou no Senegal.

Em meados de julho, a variante havia sido encontrada em cerca de um terço dos casos sequenciados em Massachusetts e em 3% de todos os genomas estudados até à data nos EUA, acrescenta o diário norte-americano.

Trata-se, provavelmente, da maior análise genómica de sempre de qualquer surto no país e conta-se entre os estudos mais detalhados sobre a forma como os casos da infeção pelo coronavírus explodiram na primeira vaga da pandemia.