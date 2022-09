Concertos de música clássica podem ter a sala cheia, dizem epidemiologistas alemães

Epidemiologistas de um instituto científico localizado em Berlim dizem que os concertos de música clássica podem recomeçar com casa cheia em segurança, desde que as pessoas usem máscara e a ventilação seja adequada. Porquê a clássica e não o rock, por exemplo? Hábitos de disciplina desse tipo de audiência, que costuma estar quieta e não falar, muito menos gritar ou dançar, durante as performances.

O Instituto Charité para Medicina Social e Epidemiologia e para Higiene e Medicina Ambiental é uma instituição científica alemã de referência e uma declaração como a que os seus epidemiologistas enviaram a uma estação de televisão pública tem peso. Segundo o diretor do instituto, Stefan Willich, explicou ao "Irish Times", "o público clássico é muito especial, normalmente bem educado, disciplinado, não fala, costuma cumprir as regras e não se senta de frente para outras pessoas".

Para que a sala de concertos possa estar cheia mantendo-se as condições de segurança, é preciso que todos os espectadores, durante o tempo todo, usem máscaras, como as que o pessoal médico tem, e que a ventilação das salas permita renovar o ar com frequência.

Pese a opinião dos cientistas, nem toda a gente no instituto concorda com a recomendação. A administração executiva disse que não a subscreve e que serve apenas de base para discussão. Um responsável pela cultura em Berlim também se mostrou surpreendido.

Tal como noutras questões delicadas, a mais importante das quais, no imediato, é a reabertura das escolas, considerando os surtos já declarados em quatro dezenas de estabelecimentos em Berlim desde o fim das férias de verão, cada passo no sentido de relaxar as restrições que visam limitar a disseminação do vírus tem de ser dado com extremo cuidado.