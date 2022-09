Confirmado o primeiro caso de reinfeção pelo vírus. Que consequências terá para a imunidade de grupo?

Já havia suspeitas de que pudessem ocorrer casos de reinfecção pelo novo vírus, mas uma equipa de investigadores da Universidade de Hong Kong chegou à conclusão, com base em provas praticamente inequívocas, de que isso pode acontecer de facto. Em comunicado divulgado esta segunda-feira, dão conta do caso de um “paciente jovem e aparentemente saudável” que foi diagnosticado com o vírus da covid-19 quatro meses e meio depois ter testado positivo para a doença. A conclusão levanta várias questões e esta em particular: como é que isto afetará a imunidade de grupo ou aquilo que dela sabemos até ao momento?

