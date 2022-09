Reguengos. O que diz o relatório da Saúde? Falta de funcionários e dificuldades em mobilizar médicos e aplicar medidas

No surto no lar de Reguengos de Monsaraz, que fez 168 infetados e 18 mortes, houve várias falhas, várias dificuldades e outras tantas incongruências. O relatório da Autoridade Regional de Saúde (ARS) do Alentejo, a que o Expresso teve acesso, aponta problemas à instituição que gere o lar de idosos, aos médicos que se recusaram a prestar serviço a doentes infetados e à própria gestão das equipas de recolha de amostras. Problemas que vão desde a falta de pessoal à partilha de espaço entre utentes positivos e negativos a ainda à dificuldade em encontrar médicos para prestarem serviço no lar.

