Maioria dos lares do Alentejo vistoriados não tem condições para cumprir distanciamento e contratar enfermeiros

As equipas conjuntas da Saúde e da Segurança Social que, desde o fim de junho, fiscalizam no terreno as instituições residenciais para idosos, já fizeram cerca de 500 visitas preventivas. Querem saber como cada lar está a funcionar em tempo de pandemia e detetar atempadamente se têm equipamentos de proteção, os recursos humanos necessários e capacidade para por em prática os planos de contingência caso o vírus entre. Está previsto que até ao fim do mês tenham fiscalizado mais de um milhar de locais e todos os 2520 lares até dezembro.

A distribuição geográfica foi determinada pela evolução dos focos de contágio e começou pelo Alentejo, já rastreado na quase totalidade, seguindo-se o Algarve, Lisboa e Vale do Tejo, região centro e região norte. E os primeiros resultados mostram que, na sua maioria, os lares não têm condições para garantir o cumprimento de todas as normas anticovid-19.

