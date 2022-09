Boletim da DGS à lupa: 53% dos casos e totalidade de mortos em Lisboa e Vale do Tejo. Algarve, Açores e Madeira com menos novos infetados

Lisboa e Vale do Tejo é a região do país que continua a concentrar a mais alta incidência de novos casos de covid-19. O boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) regista este sábado 241 pessoas infetadas, 179 recuperadas, e dois mortos. Os dois óbitos registados nas últimas 24 horas localizaram-se na área metropolitana de Lisboa, onde também se verificaram 53% nas novas infeções, num total de 127.

À excepção da região de Lisboa, nenhuma outra outra região do país registou mortes no último dia devido à pandemia. O Algarve registou este sábado apenas sete novos casos, totalizando 1014 desde o início da pandemia.

A baixa incidência de novos infetados de covid-19 foi visível sobretudo nas ilhas, com destaque para a Madeira onde foram reportados dois casos, a par dos Açores, com sete. Estes arquipélagos estão a impôr testes aos passageiros à chegada, e no caso da Madeira os casos de doença até à data cifram-se em 140, e nos Açores em 199.

Entre as regiões com menor número de casos recentes, destacou-se ainda o Alentejo, que reportou este sábado 17 novos infetados (passando a totalizar 885). A região Centro registou 14 novos casos, somando até à data 4.648.

A seguir a Lisboa, o norte do país é a região que totaliza mais infeções, num total de 19.860 desde o início do surto, e registando este sábado 67 novos casos.

Portugal soma desde o início da pandemia 55.452 casos confirmados de covid-19, a par de 1794 óbitos, tendo sido recuperadas 40.652 pessoas. Lisboa e Vale do Tejo é a região que concentrou mais de metade dos infetados registados, que no acumulado totalizam na região 28.706.

A taxa de incidência de mortes tem sido relativamente similar entre homens e mulheres (903 e 891, respetivamente), verificando-se a nível de infeções um número ligeiramente superior nas pessoas do sexo feminino (total de 30.513 casos de covid-19 em mulheres, contra 24.939 em homens a nível nacional).