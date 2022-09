Impasse no Avante!: DGS quer concertos com lugares sentados, PCP quer em pé

Os concertos agendados para a Festa do Avante, a realizar entre os dias 4 e 6 de setembro, estão a 'atrapalhar' as negociações entre a Direção-Geral da Saúde (DGS) e o PCP. Segundo noticia a SIC, o problema está no diferente entendimento quanto à forma de assistir aos espetáculos: de pé ou em lugares sentados.

Para os comunistas, o público deve assistir de pé, como é habitual, ainda que salvaguardando o distanciamento de segurança. A DGS discorda.

A SIC adianta que esta é uma das últimas questões a fechar para que fique concluído o parecer da DGS sobre a Festa do Avante, acrescentando que o documento deverá ser apresentado na próxima semana.