O boletim da DGS à lupa: mais internados e casos a Norte a aumentarem para valores de maio

O número de novas infeções continua a aumentar e voltou a aproximar-se das três centenas. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde, nas últimas 24 horas registaram-se 291 novos casos, elevando o total desde o começo da pandemia para 54.992. No entanto, destes, permanecem ativos 12.940 (mais 154 do que na quarta-feira).

É em Lisboa e Vale do Tejo que continuam a registar-se mais novos casos diários - 170 nas últimas 24 horas. Ainda assim, importa sublinhar as 93 novas infeções a norte: desde 10 de maio que não havia um aumento diário tão elevado na região.

Há ainda a registar a morte de duas pessoas: uma no Norte do país e outra na região de Lisboa e Vale do Tejo. O Norte continua a ser a zona do país onde se contabilizam mais vítimas mortais desde o começo da pandemia (841). Na região de Lisboa e Vale do Tejo morreram, até ao momento, 640; no Centro, 253, no Alentejo, 22, no Algarve, 17 e nos Açores, 15.

Os novos óbitos são dois homens com mais de 70 anos.

Por outro lado há mais 135 pessoas dadas como recuperadas pela nova infeção - o número mais baixo desta semana. O balanço total já dá conta de 40.264 pessoas curadas.

Quanto aos internamentos, há um aumento: o total é agora de 334, mais cinco do que havia há 24 horas. Nas unidades de cuidados intensivos do país, estão agora 39 doentes com covid-19.