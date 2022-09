Marcelo diz que a “grande notícia” vinda do Reino Unido vai acelerar a recuperação “no Algarve e noutros pontos do país”

“Uma grande notícia”, assim classificou o Presidente da República a decisão do Reino Unido de retirar Portugal da lista negra, deixando de obrigar a quarentena quem regresse do país.

“Uma grande notícia”, repetiu várias vezes Marcelo Rebelo de Sousa, enumerando todos os que dela beneficiam: “para os 300 mil portugueses que vivem e trabalham no Reino Unido”, “para os 50 mil britânicos que vivem e gostam de viver em Portugal”, “para os presidentes das câmaras do Algarve e de outros pontos do país”, e ainda, acrescentou o Presidente, “para todos os que por motivos de estudo, trabalho ou turismo, gostam de de deslocar” entre ambos os países.

No Algarve, onde se prepara para mais um jantar com autarcas da região, Marcelo Rebelo de Sousa deixou ainda um cumprimento especial “para os britânicos que ousaram vir até ao Algarve, através de outros países e arriscando ter de cumprir quarentena no regresso”.

Para o Presidente, a decisão significa um “caminho aberto” para quem deseje ainda marcar férias, e “para acelerar o caminho da recuperação” em sectores como o da hotelaria e da restauração.

No Algarve, como no Porto, Madeira “e outros pontos do país”, Marcelo deixou o desejo de que “até ao fim de outubro” seja possível ver “algum resultado” da decisão anunciada esta quinta-feira.

Formulou também o desejo de ver a Irlanda seguir o mesmo exemplo, abrindo os corredores aéreos a Portugal, sem restrições.