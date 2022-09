Covid-19. Sobe para quatro número de mortos em lar no Barreiro

O Lar de São José, no Barreiro, registou esta quarta-feira mais um morto por covid-19, depois de três óbitos ocorridos na semana passada, revelou a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT). De acordo com ARSLVT, "o óbito aconteceu na madrugada de hoje".

O surto no Lar de São José foi detetado no início do mês e contabilizou no total 52 casos positivos, dos quais 38 em residentes e 14 em trabalhadores. Em resposta enviada à agência Lusa, a ARSLVT especificou que daqueles 14 profissionais um já se encontra recuperado.

Relativamente aos idosos, há a lamentar a morte de quatro utentes, dos quais três na semana passada. Outros cinco estão internados e 29 permanecem no lar, acrescentou a mesma fonte. Assim, há atualmente 13 trabalhadores e 34 utentes infetados.

Na terça-feira, em declarações à Lusa, o presidente do município, Frederico Rosa (PS), lamentou a morte das três pessoas e adiantou que também tinham associadas "outras patologias e outras causas que levaram a este desfecho". Já em relação à situação do lar, o autarca referiu que "os casos estão estabilizados" e que quando se verifica o "aumento de temperatura corporal as pessoas são de imediato levadas ao hospital para fazer a monitorização". "As coisas estão controladas, mas é preciso sempre alguma cautela porque o 'controlado' são situações momentâneas", afirmou.