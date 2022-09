Covid-19. Itália à beira de um segundo surto teme voltar aos confinamentos

Os casos de infeção por covid-19 têm estado a crescer em Itália, a uma média de 500 a 600 novos doentes por dia, adensando os receios de um segundo surto no país - e também pondo em xeque a reabertura de atividades económicas no país, o que inclui os planos de reabrir em setembro as escolas, que estão fechadas desde fevereiro.

Até esta quarta-feira, Itália já soma 254.536 infetados pela doença do novo coronavírus, e 35.405 mortes. Os alarmes soaram quando a 15 de agosto o país registou um pico de 629 novos casos de covid-19, aproximando-se dos números da primeira vaga mais negra da pandemia que atingiu Itália, e que levou ao primeiro grande confinamento a nível da Europa.

“Itália está de momento numa encruzilhada. Se não aplicarmos já medidas de contenção e os números continuarem a subir, serão necessários confinamentos locais", afirmou Walter Ricciardi, conselheiro sénior do Ministério de Saúde italiano ao jornal "The Guardian".

O Governo italiano decretou há três dias o fecho de discotecas e tornou o uso de máscara obrigatório em alguns espaços exteriores associados a animação noturna. Mas foram as "primeiras restrições reais desde que o desconfinamento foi facilitado", como destaca o "Guardian".

Ao anunciar as novas restrições em Itália para fazer face ao espectro de um novo surto de contágios do vírus, o ministro da Saúde, Roberto Speranza, enfatizou : "não podemos tornar nulos os sacrifícios que fizemos nos últimos meses".

MAIORIA DOS NOVOS CASOS SÃO PESSOAS REGRESSADAS DE FÉRIAS DA GRÉCIA, ESPANHA OU MALTA

Nos últimos meses, Itália conseguiu manter os casos de covid-19 em níveis controlados, mas "de repente algo correu mal", segundo assinala o jornal britânico, lembrando que "a primeira fase da pandemia em Itália foi brutal" e em março teve um pico de cerca de seis mil casos num só dia.

"Nós não teríamos a força física ou psicológica para enfrentar uma nova vaga destas", disse ao jornal britânico Ettore Consonni, um reformado com 61 anos, que ficou infetado em março e permaneceu 27 dias em coma, numa altura em que não havia camas disponíveis nos hospitais na Lombardia, e teve de ser transferido para a Sicília.

"Em Bergamo, a minha cidade, mais de 100 pessoas morreram, incluíndo o meu irmão. Dá-me raiva pensar que essas mortes e as dores que tivemos foram em vão. Não, não nos podemos permitir voltar atrás", frisou ainda Ettore Consonni.

A maioria das pessoas que estão a testar positivo em Itália nos últimos dias são passageiros regressados de férias da Grécia, Espanha, Malta ou Croácia, o que levou o país a tornar obrigatória a realização de testes ao vírus a quem regresse destes destinos, numa lista à qual se irá juntar França, avança também o "Guardian" - constatando ainda que as praias no sul de Itália estão nesta altura cheias de gente e a pandemia parece "uma memória distante".