O boletim da DGS à lupa: Portugal volta a ter mais de 200 novos casos de infeção

Contrariando a tendência dos últimos três dias, Portugal voltou a ficar acima das 200 novas infeções. Foram 214 confirmadas nas últimas 24 horas, quando tinham sido 132, 121 e 198 entre ontem e sábado. O número total de pessoas que contraíram o vírus desde que este chegou a Portugal foi assim atualizado para 54.448.

A maioria destas infeções já foi debelada: 39.936 pacientes recuperaram desde o início da pandemia, mais 136 do que na segunda-feira. Subtraindo o número de recuperações ao total, temos assim 12.728 pessoas com o vírus ativo (mais 73 do que na véspera) e 1.784 que sucumbiram à doença.

No indicador mais negativo do boletim, registaram-se cinco vítimas mortais, a subida mais acentuada dos últimos cinco dias. Os novos óbitos dizem todos respeito a mulheres, todas na região de Lisboa e Vale do Tejo. O novo formato do boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), apresentado na segunda-feira, não permite identificar as faixas etárias das novas vítimas. À comunicação social, a DGS adianta os números totais, que mostram que as mulheres acima dos 80 anos são o grupo mais afetado, com 672 mortes confirmadas (38% do total).

Quanto aos internamentos, e ao contrário do que aconteceu ontem, esta terça-feira quase não há mexidas no número de internados: 374, menos um do que havia há 24 horas. Essa saída deu-se numa das unidades de cuidados intensivos do país, onde estão agora 38 doentes com covid-19. Nos internamentos hospitalares, tudo na mesma: 336 pacientes.

Sobram as regiões, num indicador que Lisboa e Vale do Tejo continua a liderar. É essa região que regista a maior percentagem de novos casos (60%), depois de confirmadas mais 128 infeções. Em relação a segunda-feira, é mais do dobro de novos casos (tinham sido 66). Lisboa chega assim ao total de 28.125 pessoas que contraíram a doença.

Já o Norte, onde as subidas também se têm acentuado, registou mais 58, um número em linha com o das últimas semanas, ao passo que o Centro contou 12, seguido pelo Alentejo (8), Madeira (4), Algarve (3) e Açores, com apenas um novo caso de covid-19.