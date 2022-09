MSC Grandiosa é o primeiro grande navio de cruzeiro a navegar no Mediterrâneo

jaime figueiredo

A quarta maior frota do mundo já começou a temporada de verão 2020/2021 no mediterrâneo. O MSC Grandiosa é o primeiro navio da frota da MSC Cruzeiros a receber novamente passageiros a bordo e o primeiro navio a ter implementado o protocolo de saúde e segurança da companhia. Os primeiros passageiros iniciaram o embarque no porto de Génova a 16 de agosto para um cruzeiro de sete dias no Mediterrâneo Ocidental, realizando escala nos portos italianos de Civitavecchia/Roma, Nápoles, Palermo e Valetta.

Já o navio MSC Magnifica vai navegar pelo Mediterrâneo Oriental a partir do dia 29 de agosto, com partida dos portos Italianos de Trieste e Bari, fazendo escalas nos portos Gregos de Corfu, Katakolon e Piraeus. Para esta fase inicial de regresso às operações, os dois navios da MSC Cruzeiros a operar no Mediterrâneo durante este verão irão navegar com 70% da capcidade e receber apenas passageiros residentes nos países Schengen.

Para o regresso às operações a companhia desenvolveu um abrangente e aperfeiçoado protocolo de saúde, higiene e segurança em estreita colaboração com a Organização Mundial da Saúde (OMS), da Associação Internacional de companhias de Cruzeiros (CLIA), do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças ( ECDC) e até de consultores privados especialistas em Covid-19.

A MSC onde o álcool gel já é utilizado há vinte anos, tem a vantagem de ter uma frota bastante jovem onde foi incorporada a mais recente tecnologia a vários níveis. Agora as exigências vão ser muito maiores. “Acredito que depois desta pandemia será muito mais seguro estar a bordo de um navio de cruzeiro do que em terra” afirma Eduardo Cabrita, diretor-geral da MSC Cruzeiros em Portugal que detém tem cerca de 50% do mercado nacional.

No seguimento da programação da MSC Cruzeiros para a temporada de verão 2020/2021, o MSC Poesia tem partida marcada no dia 10 de novembro do Funchal com destino a Barcelona, passando por Málaga, Civitavecchia/Roma, Génova e Marselha.

O MSC Magnifica vai disponibilizar dois cruzeiros festivos em dezembro com um cruzeiro de Natal de cinco noites com escala em Génova, Marselha, Barcelona e Civitavecchia e ainda um itinerário de dez noites para o Ano Novo com partida de Génova e escala em Marselha e Barcelona antes de chegar a Gibraltar, Lisboa, Cádis/Sevilha e Málaga regressando de seguida a Civitavecchia/Roma e Génova.

O mercado está a mostrar tendências positivas com um número crescente de novas reservas e a partir de março de 2021, a companhia estará a operar com a frota completa disponibilizando mais de 90 itinerários diferentes nas Caraíbas, Mediterrâneo, no Golfo, África do Sul, América do Sul e Ásia. Todas as regiões onde a MSC Cruzeiros tradicionalmente opera no inverno. Os itinerários variam de 2 a 24 noites

“O facto de a MSC ser uma companhia de cruzeiros privada, com capitais próprios, coloca-a numa situação priviligiada para retomar a sua atividade já com planos a curto, médio e longo prazo” refere Eduardo Cabrita. Apesar das perdas, o grupo suíço consegiu controlar a situação financeira e manter inalterado o programa de construção dos seus três novos navios. O MSC Virtuosa, MSC Seashore e o MSC Europa movido a GNL (gás natural liquefeito) que será o maior navio da frota com 200 mil toneladas de arqueação bruta e estreia marcada para 2022.

Protocolo de saúde e segurança da MSC Cruzeiros implementado para passageiros e tripulação

Rastreio Universal de Saúde dos passageiros antes do embarque que consiste em três medidas abrangentes – medição da febre, questionário de saúde e um teste de zaragatoa Covid-19. Dependendo dos resultados do rastreio e de acordo com o histórico médico e de viagens do passageiro, um segundo rastreio ou teste de saúde será necessário. Caso alguém teste positivo, tenha sintomas ou febre, ser-lhe-á negado o embarque. Seguindo as directrizes do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, os passageiros que viajam de países considerados como alto risco, terão que se submeter a um teste molecular RT-PCR, que deverá ser feito dentro de 72 horas antes do embarque. Toda a tripulação será testada a Covid-19 antes do embarque assim como regularmente durante o seu contrato.

Elevados critérios de limpeza e higienização com introdução de novos métodos de limpeza, utilização de desinfetante próprio para hospitais e o saneamento do ar a bordo com tecnologia de luzes UV-C altamente eficaz que desinfetará o ar, matando cerca de 99,97% dos micróbios.

Distanciamento Social será possível através da redução da capacidade dos passageiros a bordo, permitindo mais espaço para os passageiros, aproximadamente 10 metros quadrados por pessoa, baseado numa capacidade geral de 70%. A capacidade das áreas será reduzida, actividades adaptadas para permitir grupos mais reduzidos e os passageiros deverão reservar antecipadamente os serviços e actividades de forma a gerir o número de participantes. Quando o distanciamento social não for possível em espaços públicos, como nos elevadores, será pedido aos passageiros que utilizem uma máscara facial. As máscaras serão disponibilizadas diariamente aos passageiros no camarote e disponibilizadas pelo navio.

Serviços médicos melhorados com tripulação altamente qualificada e treinada, o equipamento necessário para testar, avaliar e tratar pacientes suspeitos de contraírem COVID-19 e a disponibilidade de tratamento gratuito no centro médico de bordo para qualquer passageiro com sintomas. Camarotes especificamente isolados para o efeito estarão disponíveis para assegurar o isolamento de quaisquer casos suspeitos e contactos próximos.

Constante monitorização de saúde será conduzida durante o cruzeiro. Passageiros e tripulação terão medições diárias de temperatura não-invasivas quer quando regressem de uma escala quer numa estação especificamente dedicada para o efeito pelo navio para monitorizar o estado de saúde de todos os passageiros e membros da tripulação. Durante esta fase inicial de operações, para continuamente melhorar as medidas de protecção e evitar riscos para a saúde dos passageiros e os seus acompanhantes, os mesmos apenas poderão ir a terra em participação de uma excursão organizada pela MSC Cruzeiros. Isto quer dizer que a MSC Cruzeiros pode proteger a sua saúde em terra numa excursão que seguirá os mesmos altos padrões de saúde e segurança existentes a bordo. Asseguraremos que os transferes serão devidamente higienizadas e com o espaço adequado entre passageiros. Guias turísticos e condutores também serão submetidos a rastreios de saúde.

Um plano de resposta a contingências será activado se um caso suspeito for identificado, em colaboração próxima com as autoridades nacionais de saúde. O caso suspeito e contactos próximos seguirão as medidas de isolamento e poderão ter de desembarcar de acordo com os regulamentos locais e nacionais.

A frota da MSC Cruzeiros

Os 17 navios da MSC Cruzeiros possuem todos inovações de vanguarda e as mais recentes tecnologias, para além de constituirem uma das frotas mais recentes do mundo. A frota nasceu de um programa de investimento de 6 mil milhões de euros lançado em 2003 e após estar completada com sucesso esta primeira fase de investimento, a companhia lançou o segundo plano de investimento de mais 11.6 mil milhões de euros destinados a ampliar a frota para 25 navios até 2027. Para além disso, a Divisão de Cruzeiros do Grupo MSC esta a investir mais 2 mil milhões de euros numa nova marca de cruzeiros de luxo que compreenderá quatro navios super-yacht, lançando um por ano de 2023 a 2026. A MSC Cruzeiros é a primeira companhia de cruzeiros a nível mundial a lançar um plano desta duração e magnitude, ao longo de mais de dez anos, de 2014 a 2026.