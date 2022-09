Covid-19. Empresa alemã diz que vai aplicar “margem ética” de lucro na sua vacina

Há empresas mais adiantadas na corrida para a vacina contra a covid-19. Duas delas, a Johnson & Johnson e a AstroZeneca, já anunciaram que não vão procurar lucrar com a vacina, pelo menos enquanto a pandemia estiver em curso. Em princípio, se os testes forem bem-sucedidos e as vacinas começarem a ser distribuídas, isso vai traduzir-se num preço de alguns dólares por dose.

Outra concorrente, a CureVac, tem uma abordagem diferente. Essa empresa alemã, cuja vacina assenta na utilização de partes do vírus para ajudar as células humanas a detetá-lo, foi aquela que Donald Trump tentou há meses aliciar para os Estados Unidos com uma oferta de mil milhões de dólares (840 milhões de euros). Para evitar manobras dessas - e o acesso exclusivo à vacina que elas poderiam acarretar -, o governo alemão investiu 300 milhões na empresa, ficando com uma quota de 23%.

Agora a empresa conseguiu mais 213 milhões de dólares (179 milhões de euros) de investimento novo e anunciou que não vai vender a sua vacina a preço de custo, por necessitar de remunerar os investidores. Em vez disso vai adotar uma "margem ética" de lucro que não especificou.

Segundo o seu CEO explicou ao Financial Times, "temos investidores a pôr dinheiro na companhia a dez anos, pelo que tem de haver algum retorno para eles". O facto de a vacina da CureVac requerer doses menores do que a de concorrentes que usam uma técnica semelhante "vai permitir-nos fazer um preço competitivo ao mesmo tempo que conservamos alguma margem ética".