O boletim da DGS à lupa: número de internados é o mais baixo desde o fim de março

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde regista mais duas mortes, 235 casos de covid-19 e 197 curados em Portugal (dados relativos a quinta-feira). No total, há agora 1.772 vítimas mortais, 53.783 casos confirmados e 39.374 recuperados.

O número de óbitos é o mais baixo dos últimos nove dias, a par com o que foi registado na terça-feira. A taxa de crescimento face à véspera é de 0,1%.

O número de novos casos desce face ao boletim de quinta-feira (menos 90) e é o mais baixo dos últimos três dias. Regista-se no entanto o terceiro dia consecutivo acima dos 200 casos, o que já não sucedia desde o primeiro dia do mês. A taxa de crescimento é de 0,4%.

A DGS assinala 197 recuperados (+0,5%), menos 40 do que ontem e ligeiramente acima da média dos últimos sete dias (183,9).

Há menos 10 hospitalizados no país, o que faz o número total descer para 348: é o valor mais baixo desde 27 de março, data em que estavam registadas 354 pessoas. Foi aliás a partir daí que o número disparou: a 26 de março os hospitalizados eram 191.

Em sentido contrário, há mais dois doentes nas unidades de cuidados intensivos, elevando o total para 41, o número mais alto desde 6 de agosto (42).

Há 1.298 pessoas a aguardar resultados laboratoriais, enquanto outras 36.345 estão a ser vigiadas pelas autoridades de saúde.

13 novos casos no Alentejo

Depois de dois dias na casa dos 80 novos casos, a região Norte recuou finalmente: 52 infeções identificadas nas últimas 24 horas. Lisboa e Vale do Tejo somou quase o triplo dos novos casos no Norte: 149 (63,4%). O Alentejo deu um salto importante, com 13 novos casos, o valor mais alto desde 31 de julho (17). O Algarve deu conta de mais 11 casos e a Madeira outros dois, enquanto os Açores não registaram qualquer nova infeção.

Desde o início da pandemia, Lisboa e Vale do Tejo já identificou 27.794 casos (+627 vítimas mortais), ultrapassando há muito o arranque caótico na região Norte, que agora soma 19.353 casos (838 mortes). A DGS dá conta de que no Centro houve 4.568 (253 óbitos). Nas ilhas, Madeira e Açores somam 128 e 184, sendo que apenas no segundo é que houve mortes (15).

Os jovens entre 20 e 29 anos representam a faixa etária que obteve mais novos casos nestas últimas 24 horas: 67. A seguir surgem 30-39, com 43 casos, e 40-49, com mais 34 infeções, respeitando assim a lógica de crescimento entre a população ativa. Nos mais novos, entre 0-19 anos, verificaram-se 43 casos. Já os mais velhos, de 60 para cima, somaram somente 28. Detalhadamente e por faixa etária, o número de infeções desde o início da pandemia ficam assim:

0-9 anos: 1.986 (+25)

10-19: 2.533 (+18)

20-29: 8.307 (+67)

30-39: 8.803 (+43)

40-49: 8.865 (+34)

50-59: 8.073 (+21)

60-69: 5.364 (+16)

70-79: 3.718 (+6)

+80: 6.059 (+6)

desconhecido: 75 (-1)

As duas vítimas mortais tinham entre 60-69 e mais de 80 anos de idade. Recorrendo ao mesmo documento da DGS, os óbitos por covid-19 distribuem-se assim:

0-9 anos: zero

10-19: zero

20-29: 2

30-39: 4

40-49: 20

50-59: 57

60-69: 158 (+1)

70-79: 347

+80: 1.184 (+1)