Espanha. Fumar só com distância de segurança, discotecas e bares encerrados em todo o país

O Governo espanhol proibiu os cidadãos de fumar em espaços públicos ou ao ar livre quando não pode ser respeitada a distância de segurança mínima. Essa foi uma das medidas definidas para todo o país pelo Governo em consonância com as comunidades autonómicas, depois de estas terem sido chamadas de urgência.

O Conselho Interterritorial definiu assim que é proibido fumar na via pública a não ser que estejam garantidos dois metros de distância. Na quinta-feira, a Galiza já havia tomado essa decisão, havendo rumores de que Madrid e Valência poderiam seguir aquele exemplo. Mas não foi necessário, pois o Executivo e as comunidades acordaram avançar juntas contra o verbo fumar e a proximidade durante essa ação. "O melhor é não fumar, por razões de saúde pública", reforçou o ministro da Saúde, Salvador Illa.

Segundo os dados do Ministério da Saúde espanhol, na quinta-feira havia 837 focos de covid-19 ativos no território, com mais de 9.200 pessoas infetadas. O "La Razón" indica que, após o estado de alerta, o país já identificou 1.181 focos, com mais de 13.200 cidadãos contaminados. Aragão, Catalunha e Madrid são as comunidades que mais preocupam as autoridades de saúde daquele país.

Embora reconheça o número importante de novos casos, o ministro da Saúde espanhol preferiu a mensagem positiva aliada à cautela: “A situação não é comparável à que tínhamos em abril”, admitiu, revelando que o vírus atualmente afeta mais os jovens, em infeções que se detetam antes do que foi observado anteriormente. “Isto não quer dizer que não tenhamos de nos preocupar”, disse ainda o governante, aqui citado pelo “El País”.

“Decidimos adotar, pela primeira vez em democracia, medidas coordenadas na matéria de saúde pública em benefício de todas as comunidades autonómicas de Espanha. Estas medidas foram adotadas por unanimidade”, disse ao início da tarde desta sexta-feira, em conferência de imprensa, Illa.

As medidas do Conselho Interterritorial não se ficaram por aí. O Governo decretou também, por exemplo, o encerramento de todas as discotecas e bares do país. Na hotelaria e restauração, reforçou a regra da distância de segurança entre clientes e mesas, recordando-se que o limite máximo para reuniões recomendado é de 10 pessoas. Nos lares e casas de repouso, os que ingressam naqueles espaços devem primeiro fazer testes para despistar a doença, tal como os funcionários que regressam de férias.