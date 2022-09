De onde vem o novo surto de covid-19 na Nova Zelândia?

O coronavírus regressou à Nova Zelândia. Após mais de cem dias sem novos casos, a primeira-ministra Jacinda Ardern, cuja liderança foi elogiada no país e pelo mundo fora, teve bons argumentos para afirmar que a sua nação tinha eliminado o vírus, à conta das ações rápidas e decisivas que tomou. Mas de repente surgiu um novo surto.

Está centrado em Auckland, e foi detetado esta semana, embora o vírus esteja provavelmente em circulação há semanas, segundo o diretor nacional de saúde. Inicialmente houve quatro pessoas afetadas, mas neste quinta-feira eram já 17.

Ardern reimpôs até sexta-feira o confinamento em Auckland - numa versão ainda mais estrita do que a original - e tudo indica que se poderá manter para além dessa data, até pelo facto de a primeira-ministra ter dito que a situação deverá piorar antes de ficar melhor.

Ainda não se conhece a origem do surto. Uma das especulações diz respeito a carga importada que foi guardada num armazém refrigerado onde várias pessoas apareceram infetadas. Sabe-se que o coronavírus pode sobreviver em baixas temperaturas.

Esta explicação está longe de ser geralmente aceite. As autoridades prometeram que vão descobrir a origem do surto e entretanto têm presente o exemplo da Austrália, onde o desrespeito pelas regras da quarentena - incluindo relações sexuais entre viajantes recém-chegados alojados em hotéis e os guardas que supostamente os mantinham afastados da comunidade - deram uma contribuição importante para espalhar o vírus nos últimos meses.

Um cientista ligado à estratégia seguida pela Nova Zelândia para combater o vírus, citado pelo "New York Times", disse que a rapidez da ordem de confinamento vai impedir que eventuais cadeias de transmissão se expandam. A habitual combinação de identificação de contactos, testes e isolamento, aplicada cedo e com força, já antes deu resultado positivo. É isto que as autoridades esperam que aconteça também desta vez.