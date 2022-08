Líderes europeus escolhem fazer férias dentro de portas (António Costa incluído)

Há uma expressão inglesa várias vezes repetida na direção dos líderes políticos — “practice what you preach” (“pratique o que prega”) — que pelo menos este verão parece cumprida. Pela Europa, os principais responsáveis pelas medidas que vêm limitando a circulação dos cidadãos optaram por se deslocar o menos possível em férias, aderindo ao movimento #staycation, jogo de palavras entre “stay” (“ficar”) e “vacation” (“férias”).

Mark Rutte foi um deles. O primeiro-ministro holandês tem, segundo o Politico, uma predileção pelos Estados Unidos da América, destino por esta altura impraticável — só na última atualização contaram-se mais 53 mil casos de covid-19 no país. Assim, com o Governo holandês a pedir “escolhas inteligentes” aos viajantes, não surpreende que Rutte tenha ficado dentro das fronteiras do país que dirige, numa pausa mesmo assim encurtada pela pandemia. A Holanda registou 601 casos na passada quinta-feira e Rutte interrompeu as férias, para pedir “muito especificamente para Amesterdão” que os turistas “evitem as zonas concorridas da cidade”.

Também para Espanha a evolução da pandemia não tem sido favorável, o que levou o chefe do Governo, Pedro Sánchez, a escolher passar uns dias em Lanzarote, ilha do arquipélago das Canárias que aos portugueses diz qualquer coisa porque a José Saramago dizia muito (para lá se mudou em 1993, ficando até ao ano em que morreu, 2010). Sánchez optou por ficar na residência oficial La Mareta, uma oferta do rei Hussein da Jordânia ao rei emérito, e agora exilado, Juan Carlos I, em 1989.

Além de Espanha, foi de Itália que vieram as piores notícias quando a pandemia de covid-19 entrou na Europa. Não é por isso de estranhar que Giuseppe Conte, primeiro-ministro, tenha ficado no país, o que não deve ser considerado um esforço tendo em conta a escolha de San Felice Circeo, cidade de mar na região central italiana, a duas horas de Roma.

Na Alemanha, um dos países do mundo onde a taxa de mortalidade por covid-19 se mantém mais baixa, a chanceler Angela Merkel foi até à Baviera, evitando longas deslocações.

Em Portugal não se fez diferente. Ainda que o destino de férias de António Costa não seja conhecido, sabe-se que o primeiro-ministro não deixou o país para descansar. Sabe-se também que assim fizeram os outros líderes políticos: Marcelo Rebelo de Sousa escolheu Porto Santo, na Madeira, e tem feito visitas ao Algarve; Rui Rio sobe ao Minho, Ferro Rodrigues desce a Altura, não muito longe de onde passam férias Jerónimo de Sousa e André Silva, ao contrário de Catarina Martins, que escolhe Aveiro. Dos líderes dos principais partidos, só Francisco Rodrigues dos Santos precisa de um avião: preferiu os Açores.

Exceções confirmam regra

Não é a primeira vez que Emmanuel Macron, Presidente francês, escolhe a pequena ilha de Fort de Brégançon, na Riviera francesa, para passar férias. A diferença é que, desta vez, a pausa será “de estudo”, como indicou o gabinete da presidência, para lembrar que a pandemia não acabou. Na Croácia, o primeiro-ministro, Andrej Plenković, optou por duas semanas em família numa residência perto da cidade portuária de Rijeka, enquanto Boyko Borissov, eleito primeiro-ministro búlgaro em maio de 2017, escolheu o palácio real de Evksinograd, onde aliás são costume as férias dos chefes de Governo. Fica na região de Varna, na costa búlgara.

Mas há exceções. O primeiro-ministro checo, Andrej Babiš, escolheu a ilha de Creta, na Grécia, para passar uns dias, destino que também não lhe é estranho (esteve lá em 2018). Foi um dos poucos líderes europeus a descumprir o acordo tácito.