O boletim da DGS à lupa: região de Lisboa com 60% dos casos, Norte perto dos 30%

O boletim da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira, que diz respeito às últimas 24 horas, regista mais dois mortos, 120 casos de covid-19 e 160 curados em Portugal. No total, há agora 1.761 vítimas mortais, 52.945 casos confirmados e 38.760 recuperados.

O número de óbitos é o mais baixo dos últimos seis dias. A taxa de crescimento face ao boletim de segunda-feira é de 0,1%.

O número de novos infetados é o mais baixo dos últimos sete dias - só há precisamente uma semana, a 4 de agosto, se regista um valor inferior (112). Iguala-se ainda os quatro dias consecutivos abaixo dos 200 casos (entre 2 e 5 de agosto) da semana anterior. A taxa de crescimento é de 0,2%.

Há quase o dobro dos recuperados face ao valor da véspera (89). No entanto, o registo de 160 curados (+0,4% do que na segunda-feira) fica abaixo da média dos últimos sete dias (206).

Há menos nove pessoas internadas nos hospitais, perfazendo assim um total de 365. Apesar dos bons indicadores em cima, o facto de haver mais seis pessoas nos cuidados intensivos é relevante: trata-se do maior aumento desde 14 de julho, altura em que também entraram nas unidades de cuidados intensivos seis doentes. Há atualmente 35 camas ocupadas nessas unidades.

Há 1.368 pessoas a aguardar resultados laboratoriais, enquanto outras 37.767 estão a ser vigiadas pelas autoridades de saúde.

Acima dos 80 anos, há muito mais mulheres infetadas do que homens

Lisboa e Vale do Tejo, como tem vindo a ser hábito desde meados de maio, é a região que abarca o maior número de novos casos de covid-19: 72, o que se traduz em 60% do total. A região Norte soma 34 novos casos: 28,3%, ou seja, quase 30%. Aliás, há uma tendência de subida na região: a média nos últimos sete dias é de 44,6 casos diários, enquanto nos sete dias anteriores (29 de julho a 4 de agosto) foi de 38,1.

Seguem-se o Centro, com seis novas infeções identificadas, Algarve e Alentejo, com mais três. Os Açores registam dois novos casos, enquanto a Madeira está há dois dias sem qualquer caso.

Contas feitas, Lisboa e Vale do Tejo conta com 27.281 casos desde o início da pandemia (e 620 mortes), seguindo-se Norte (19.128, 834), Centro (4.526, 253), Algarve (934, 17) e Alentejo (770, 22). Nas ilhas, Madeira e Açores contaram até hoje 123 e 183 casos, sendo que apenas no segundo território se observaram vítimas mortais (15).

Um dos dados mais intrigantes é aquele que mostra que há muito mais mulheres infetadas com mais de 80 anos do que homens (4.029 vs. 1.948). Relativamente às últimas 24 horas, as duas faixas etárias onde se observa mais novos casos são aquelas que dizem respeito a pessoas com idades compreendidas entre 20-29 anos e 30-39, com 24 e 29, respetivamente. Os jovens até 19 anos somaram 10 novos casos. O número total de infeções por faixa etária disponibilizado no boletim diário da Direção-Geral da Saúde distribui-se assim:

0-9 anos: 1.939 (+5)

10-19: 2.474 (+5)

20-29: 8.132 (+24)

30-39: 8.660 (+29)

40-49: 8.748 (+17)

50-59: 7.971 (+10)

60-69: 5.293 (+8)

70-79: 3.672 (+5)

+80: 5.977 (+16)

desconhecido: 79 (+1)

Recorrendo ao mesmo documento aqui está o número de óbitos usando as mesmas balizas etárias:

0-9 anos: zero

10-19: zero

20-29: 2

30-39: 4

40-49: 20

50-59: 57

60-69: 157

70-79: 345

+80: 1.176 (+2)