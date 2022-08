Covid-19. Trump reduz apoio de 600 para 400 dólares por semana para desempregados vítimas da pandemia

Após ter falhado um acordo no Congresso com os Democratas, Donald Trump promulgou quatro medidas de apoio para ajudar os americanos dos constrangimentos económicos causados pela pandemia. Entre elas encontra-se o subsídio para quem perdeu recentemente o emprego no total de 400 dólares por semana. Essa ajuda já tinha sido de 600 dólares.

Além de assegurar o pagamento de 400 dólares por semana aos trabalhadores que perderam o emprego devido à crise económica, o presidente dos EUA assinou uma norma que vai permitir o alargamento do pagamento de impostos até ao final 2020, deferimento que se aplica apenas a quem ganha menos de 100 mil dólares por ano.

Os estudantes que contraíram empréstimos também viram alargado o prazo de pagamento alargado até ao final do ano, para além do final do ano em curso. “Se sair vitorioso das eleições de 3 de novembro, o meu plano é perdoar esses impostos”, afirmou Donald Trump, avisando que Joe Biden e os Democratas “podem não querer isso e não vão querer isso”. Trump acusou os democratas de terem bloqueado este tipo de ajudas.

O presidente dos EUA também afirmou que convocou os estados a cobrir 25 % dos subsídios dos subsídios federais de 400 dólares semanais, quer através de receitas próprias ou com dinheiro alocado às primeiros medidas legislativas de ajuda económica à crise provocada pelo novo coronavírus. Segundo avança a Reuters, não ficou claro como vai Donald Trump obrigar os estados a cumprir as medidas.

Os Democratas prometeram na última semana demandar Trump legalmente, caso não acatasse as determinações do Congresso, que é a autoridade federal em matéria de gastos. Questionado pelos jornalistas, Donald Trump respondeu este sábado que “talvez os Democratas lhe movam uma ação judicial ou talvez não”. O secretário do Tesouro Steve Mnuchin e o chefe de equipa da Casa Branca Mark Meadows adiantaram que, após falarem com os Democratas, Trump poderia tomar três decisões em discussão: renovar a extensão dos subsídios ao desemprego, alargar as moratórias de pagamento e aliviar o pagamento dos empréstimos dos estudantes.

A porta-voz Nancy Pelosi já referira que Trump teria autoridade nestas matérias, depois de o presidente ter ameaçado, sexta-feira, que se não fosse conseguido um acordo até ao fim de semana - prazo imposto arbitrariamente - iria socorrer-se de ordens executivas para ultrapassar o impasse do Congresso, como veio a acontecer.