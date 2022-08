Uma autocaravana para fugir à pandemia? O Expresso tentou. É possível, mas não sem cuidados

O Expresso fez o que muitos portugueses estão a ponderar fazer (ou já fizeram) neste verão atípico: viajar pelo país de autocaravana. Com a pandemia, o comportamento dos consumidores mudou. Os viajantes estão a fugir das cidades, numa espécie de êxodo urbano. A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, confirma que o turismo no interior registou este ano “uma procura muito relevante”, “ultrapassando os valores registados no ano passado”. Os portugueses estão à procura de natureza e isolamento, especialmente nas regiões do Alto Minho, Trás-os-Montes, Centro e Alentejo. E as autocaravanas estão a desempenhar um papel importante neste fenómeno. Maria Lucas, CEO da GoFree Caravans, uma empresa de aluguer destes equipamentos, explica que quando a empresa fechou em março devido à pandemia tinha as reservas esgotadas até ao final do ano. Perdeu-as mas o mercado nacional, surpreendentemente, compensou. “No ano passado, a procura no mês de junho foi 100% estrangeira, ao passo que este ano foi 100% nacional”, explica Maria Lucas. A portuguesa Indie Campers, que opera no mesmo ramo em toda a Europa, confirma o cenário e acrescenta que "o número de portugueses a viajar pelo país aumentou 150%". O Turismo de Portugal também está a investir nesta modalidade. No final de julho foi inaugurada uma Área de Serviço para Autocaravanas, em Ponte de Sor, no Alentejo. É a primeira de um Programa de Ação que prevê, até ao final de 2021, “a criação de uma rede nacional inteligente de áreas de serviço para autocaravanas”.

