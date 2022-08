Trump acredita numa vacina contra a covid-19 antes das eleições nos EUA. E isso vai beneficiá-lo no duelo com Biden? “Não me fará mal”

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta quinta-feira que acredita que pode haver uma vacina contra o novo coronavírus ainda antes das eleições presidenciais do país, marcadas para 3 de novembro.

Trump diz que essa hipótese não o prejudicará na sua tentativa de ser reeleito para um segundo mandato e que a sua única preocupação é salvar vidas. "Antes do final do ano. Até pode ser mais cedo", afirmou Trump durante uma entrevista radiofónica, quando interrogado sobre as suas previsões para o aparecimento de uma vacina contra a covid-19.

Quando interrogado sobre se essa vacina poderia surgir ainda antes das eleições presidenciais, marcadas para 03 de novembro, Trump declarou que essa era uma possibilidade.

"Temos empresas fantásticas [a trabalhar na vacina], são as melhores empresas do mundo", disse o Presidente norte-americano, lembrando que há outros países que também procuram o mesmo objetivo. "Vamos ver se conseguem. Estou com eles, seja quem for que consiga", referiu Trump, salientando que a preocupação do seu Governo é salvar vidas.

Questionado sobre se o aparecimento da vacina o pode beneficiar como candidato republicano na corrida contra o democrata Joe Biden, Trump considerou que esse cenário não o prejudicará. "Não me fará mal. Mas não o quero por causa das eleições. Quero (a vacina) rapidamente, porque quero salvar vidas", explicou Trump.

Esta semana, o principal consultor da Casa Branca na luta contra a pandemia, Anthony Fauci, disse que uma vacina contra o novo coronavírus apenas estará amplamente disponível para os norte-americanos em 2021.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 708 mil mortos e infetou mais de 18,8 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.