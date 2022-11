Aulas presenciais (inclusive ao sábado), com máscaras e testes: as recomendações do Ministério do Ensino Superior para o novo ano letivo

O Ensino Superior deve privilegiar as “atividades presenciais” no próximo ano letivo e para isso deve tomar medidas, como o uso obrigatório de máscaras, a limpeza e desinfeção dos espaços comuns e o alargamento da semana letiva, que deve passar a incluir o sábado.

Estas e outras recomendações fazem parte do plano sugerido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior às instituições e tornado público em comunicado esta quarta-feira. O ministério liderado por Manuel Heitor divide esse plano em três pilares: garantir actividades presenciais, adotar procedimentos realistas e estimular a inovação e modernização pedagógica.

Entre as recomendações, destaca-se a insistência na presença física de alunos e professores nas instituições, porque assim se “promove a equidade entre estudantes” e se “estimula a diversidade de percursos académicos” e a coesão territorial.

O Governo deixa algumas sugestões para facilitar essa presença: horários de funcionamento alargados, aulas com duração variável, se necessário, renovação do ar nas salas, e maior vigilância de “espaços livres”, como corredores, cantinas, bares e zonas de convívio das residências de estudantes - “que, pela sua natureza, propiciam uma forte utilização comunitária”.

Aos estudantes da área da saúde deve continuar a ser garantido acesso a ensaios e estágios clínicos, respeitando os planos de contingência de hospitais e demais estabelecimentos e “assegurando condições aos estudantes nos mesmos termos aplicáveis aos profissionais”. O Governo pede ainda especial atenção aos estudantes do 1.º ano dos diferentes ciclos de estudos, “como forma de reforçar a sua vinculação aos cursos e às instituições”.

Testes virais e uma app

Entre horários alargados, desinfeções, arejamento e regras de segurança, o objetivo do plano é monitorizar constantemente o risco de infeção e controlá-lo. E se isso por vezes implica medidas práticas, como manter “uma única sala por grupo de estudantes” ou “promover o alargamento de funcionamento de estruturas de apoio”, não ficam de fora os ensinamentos do fim do ano letivo 2019/2020 e as soluções tecnológicas que têm chegado.

O Ministério quer que esse ensino presencial seja “apoiado por tecnologias digitais” e recomenda a utilização da app Stayaway Covid, cujo objetivo é facilitar a identificação das cadeias de contacto de eventuais infetados com covid-19. A lei que autoriza o uso da app de rastreio foi promulgada esta terça-feira por Marcelo Rebelo de Sousa e deverá estar disponível no final de agosto.

Nas recomendações operacionais referidas no comunicado, há ainda uma outra a destacar: as instituições de ensino superior devem promover “campanhas de testes virais, assim como estudos imunológicos com base em rastreios serológicos periódicos e continuados ao longo do tempo”.