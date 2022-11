Curados de covid-19 também ficam mais expostos a depressão, insónia ou obsessões

As pessoas que recuperaram da doença do novo coronavírus estão a evidenciar crescentes desordens psiquiátricas, o que inclui ansiedade, depressão, sintomas compulsivos ou stress pós-traumático, segundo um novo estudo noticiado esta segunda-feira pelo jornal britânico "The Guardian".

O estudo, realizado no hospital San Raffaele, em Milão, revelou que mais de metade dos 402 pacientes monitorizados depois de terem sido alvo de tratamento à covid-19 evidenciaram pelo menos uma destas desordens do foro psiquiátrico. Estes pacientes (265 homens e 137 mulheres) foram submetidos a observação um mês após terem tido tratamento hospitalar e os resultados do estudo foram publicados no jornal científico "Brain, Behaviour and Immunity".

"Ficou imediatamente claro que a inflamação causada pela doença podia também ter repercussões a nível psiquiátrico", afirmou Francesco Benedetti, responsável de investigação da unidade de psiquiatria e psicobiologia clínica do hospital de San Raffaele, citado pelo jornal britânico.

Neste estudo, os médicos diagnosticaram stress traumático em 28% dos pacientes analisados que tinham recuperado de covid-19, depressão em 42% dos casos, insónia em 40% e sintomas obsessivo-compulsivos em 20%. As mulheres, em particular, ficaram mais expostas a ansiedade e depressão, apesar de terem tido sintomas ligeiros de infeção.

"A hipótese que colocamos é que isto se pode dever às diferentes formas de funcionamento do sistema imunitário", avançou Francesco Benedetti.

O novo estudo revelou que os pacientes que tiveram sintomas ligeiros de infeção podem ficar com desordens cerebrais graves e, segundo apuraram os investigadores, estes até ficam com repercussões psíquicas mais sérias do que os doentes de covid-19 que tiveram de ser hospitalizados.