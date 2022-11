Covid-19. Primeiro dia desde março sem mortes, secretário de Estado emociona-se e pede cautela na análise

O secretário de Estado da Saúde pediu cautela nas reações ao primeiro dia, desde março, em que não houve mortes por covid-19. "De um momento para o outro a situação pode inverter-se", alertou António Lacerda Sales.

Na conferência de imprensa de acompanhamento da pandemia, o secretário de Estado emocionou-se quando questionado sobre o facto de nas últimas 24 horas não ter havido mortes provocadas pelo novo coronavírus, o que já não sucedia desde 16 de março.

"Tem sido muito difícil nestes últimos tempos e queria dizer que estamos muito felizes que isto tenha acontecido. Olhamos para estes números com humildade e com cautela, porque sabemos que, de um momento para o outro, a situação pode inverter-se".

Por causa disso, Lacerda Sales pediu aos cidadãos que continuem o seu "esforço individual e coletivo" para que "ajudem a manter este processo" e fazer com que haja mais dias com "zero óbitos".

O secretário de Estado frisou que há "uma grande imprevisibilidade" em qualquer pandemia, notando que "são muitos meses a anunciar óbitos e isso, do ponto de vista humano e para um profissional de saúde, não é bom".

"Vamos esperar pelos próximos dias para avaliar com cautela, com humildade e com a determinação própria de quem está no terreno, em conjunto com os profissionais de saúde e a estrutura de saúde pública para combater esta pandemia", afirmou.

Lacerda Sales garantiu, ainda, que a queda do número de novos casos significa um abrandamento da pandemia e não uma redução dos testes. “Temos analisado os números sem euforias excessivas, nem negativismos exacerbados. A diminuição de infeções nada tem a ver com a redução da testagem”, afirmou.

Depois de o Expresso ter noticiado a intenção de Portugal reduzir o número de testes efetuados, a autoridade nacional de saúde reagiu, recusando que a norma emitida em maio relativamente à realização de testes a contactos de alto risco (e citada na notícia) implique a restrição da realização de testes a contactos de casos confirmados.

Na semana passada, ainda segundo as declarações feitas esta segunda-feira pelo secretário de Estado, Portugal fez 13.300 testes. “Não há orientação para testar menos”, reforçou, respondendo a dúvidas sobre o rastreio a contactos próximos de casos positivos. “A realização de testes a contactos de casos positivos sempre dependeu da estratificação do risco”, afirmou..