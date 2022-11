Covid-19. Instituto indiano tenciona produzir 500 doses por minuto de vacina que ainda está em testes e poderá não funcionar

O Serum Institute of India, o maior fabricante mundial de vacinas, está a produzir em massa centenas de milhões de doses de uma vacina contra a covid-19. Trata-se de uma vacina ainda em testes e que poderá não funcionar. A informação foi avançada este fim de semana pelo jornal “The New York Times”, que lembra que o instituto é controlado exclusivamente por uma pequena e multimilionária família indiana.

Se a vacina for segura e eficaz, Adar Poonawalla, o diretor executivo do instituto e o filho único do fundador da empresa, será um dos homens mais solicitados do mundo, escreve o diário. Poonawalla terá nas suas mãos aquilo que todos querem, possivelmente em maior quantidade do que qualquer outro. As linhas de montagem estão a ser preparadas para produzirem 500 doses da vacina por minuto.

Ministros da Saúde, primeiros-ministros e chefes de Estado de vários países, que o diretor executivo não identifica, além de amigos que já não ligavam há anos, sucedem-se nos pedidos dos primeiros lotes.

O instituto juntou-se a cientistas de Oxford no desenvolvimento da vacina e, em abril, anunciou que iria produzi-la em massa ainda antes de os ensaios clínicos terminarem. Todos os anos, o instituto, que começou por ser uma quinta de cavalos, produz 1,5 mil milhões de doses de outras vacinas, principalmente para países pobres. Metade das crianças de todo o mundo foi vacinada com produtos do Serum, sendo que a escala é a sua especialidade, sublinha o “Times”. Citado pelo jornal, Poonawalla especificou que metade das vacinas do instituto se destina à Índia e a outra metade ao resto do mundo, com particular enfoque nos países mais pobres.

Vacinação nacional na Rússia prevista para outubro

Entretanto, soube-se também que a Rússia planeia lançar uma campanha nacional de vacinação em outubro com uma vacina que ainda não completou os ensaios clínicos. A notícia gerou preocupação internacional quanto aos métodos usados pelo país na corrida global por uma vacina.

O ministro russo da Saúde, Mikhail Murashko, anunciou no sábado que o plano era o de começar a vacinar professores e prestadores de cuidados de saúde. Segundo o governante, o laboratório que desenvolveu a vacina já está a tentar obter aprovação dos reguladores.

Kirill Dmitriev, destacado funcionário do Russia Direct Investment Fund, um investidor controlado pelo Governo, disse, citado pelo “Times”, que a fase 3 dos ensaios começará já no início deste mês. Este calendário antecipa em muito tempo os prazos previstos pelos reguladores ocidentais, que apontam a disponibilização de uma vacina apenas para o final do próximo ano.